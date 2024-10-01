В РФ научили робота писать картины на холсте в стиле различных художников

«Робот-художник может наносить на холст мазки различной длины, ширины и изгиба. Это существенно расширяет его функционал, он способен писать картины мазками разной толщины и формы, повторять стиль художника, кроме того, он может писать каллиграфическим почерком», — рассказал Артур Каримов.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе ЛЭТИ, это уникальная и единственная в своем роде российская разработка, которая со временем в том числе сможет помогать реставраторам в восстановлении предметов искусства. В отличие от аналогов, работающих по принципу станка, машина ЛЭТИ представляет собой перемещающуюся в трехмерном пространстве роботизированную руку — манипулятор, который может удерживать обычную круглую кисть для рисования. Роборука жестко прикреплена к столу, на котором расположен холст.
Проект по созданию робота в ЛЭТИ инициировали еще в 2016 году, через несколько лет был создан прототип машины. Ранее он умел писать только черно-белые картины, в 2022 году, благодаря разработке смесителя акриловых красок, оригинальной конструкции и специальным алгоритмам, механический живописец научился получать практически любой цвет и оттенок краски для написания картин. В пресс-службе ЛЭТИ подчеркнули, что робот смешивает краски самостоятельно, избегая погрешностей при цветопередаче, характерных даже для высокотехнологичных принтеров.
Теперь робот может самостоятельно носить мазки различной толщины и формы. Исследователи ЛЭТИ провели ряд экспериментов по визуальной оценке нанесения манипулятором длинных и сложных мазков при помощи кисточки, собранные данные легли в основу специальной математической модели, которая позволила откалибровать робота.
Работа выполнена при грантовой поддержке Российского научного фонда (РНФ). Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» был основан в 1886 году и стал первым в Европе высшим учебным заведением в области электротехники. Сегодня ЛЭТИ — один из ведущих технических университетов России и участник программы «Приоритет-2030». В университете обучается 11 тыс. студентов, среди его выпускников выдающиеся ученые, в том числе нобелевский лауреат Жорес Алферов.