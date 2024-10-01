В РФ научили робота писать картины на холсте в стиле различных художников

Проект по созданию робота в ЛЭТИ инициировали еще в 2016 году, через несколько лет был создан прототип машины. Ранее он умел писать только черно-белые картины, в 2022 году, благодаря разработке смесителя акриловых красок, оригинальной конструкции и специальным алгоритмам, механический живописец научился получать практически любой цвет и оттенок краски для написания картин. В пресс-службе ЛЭТИ подчеркнули, что робот смешивает краски самостоятельно, избегая погрешностей при цветопередаче, характерных даже для высокотехнологичных принтеров.