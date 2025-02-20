В РФ могут запретить дистанционное образование для врачей

Авторами поправки стала группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Поправка вносится ко второму чтению законопроекта, который в редакции первого чтения запрещал применять исключительно электронное или дистанционное обучение при реализации основных образовательных программ среднего и высшего медицинского, а также фармацевтического образований.
«Поправка устанавливает запрет на дистанционное и электронное обучение по программам медицинского образования», — пояснил на заседании комитета его председатель Сергей Кабышев.
Полностью текст поправки звучит следующим образом: «реализация профессиональных образовательных программ медицинского и фармацевтического образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается». Как объяснил ТАСС Кабышев, эта норма касается обучения в колледжах и вузах, а также получения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки).