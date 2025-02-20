В РФ могут запретить дистанционное образование для врачей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал поправку, которая полностью запрещает дистанционное образование для врачей и фармацевтов, в том числе в колледжах и вузах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.