В РФ испытали защиту от атаки квантовых компьютеров

«Защищенный канал соединил две удаленные площадки: одну — в Москве, а другую — в Новосибирске. В ходе тестирования резервные пакеты данных поочередно передавали через традиционный криптографический туннель и через туннель, защищенный новыми алгоритмами. При этом производились замеры времени передачи и контроль целостности файлов. Результаты проверки подтвердили, что все пакеты были переправлены без ошибок контроля целостности», — объяснил «Известиям» генеральный директор и сооснователь компании-разработчика Антон Гугля.