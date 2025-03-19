В РФ хотят ввести миллионные штрафы за рекламу онлайн-казино

В настоящее время в России отсутствует отдельная ответственность за рекламу азартных игр, хотя существуют нормы, регулирующие рекламу в целом, включая рекламу лекарств и финансовых услуг. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в стране фиксируется неуклонный рост числа людей с зависимостью от азартных игр. «Опасность данной болезни нельзя недооценивать: по оценкам некоторых врачей, в процентном соотношении она не уступает алкоголизму или наркомании по количеству суицидов на почве зависимости», — подчеркивается в документе.
По данным ФНС, в 2024 году оборот разрешенных букмекерских компаний в России вырос на 40%, составив почти 1,8 трлн рублей. При этом доля нелегального рынка составляет 35−40%. Особенно уязвимой группой для зависимости стали молодые люди, зачастую еще не достигшие совершеннолетия. «По данным Ростелекома, только в Центральном федеральном округе в неделю блокируется более 3,5 млн попыток доступа к игорным ресурсам от учащихся школ, колледжей и других образовательных учреждений», — сообщается в пояснительной записке.
В настоящее время реклама азартных игр должна соответствовать определенным требованиям, включая запрет на обращение к несовершеннолетним и преувеличение вероятности выигрыша. Однако отдельной ответственности за нарушение этих норм не предусмотрено. Предлагается ввести новую норму в КоАП — «Нарушение установленных законодательством требований к рекламе основанных на риске игр, пари», за которую будут предусмотрены штрафы и конфискация оборудования.
Штрафы за нарушение новых норм могут составлять от 100 до 200 тыс. рублей для граждан, от 200 до 500 тыс. для должностных лиц и от 1 до 5 млн рублей для юридических лиц. За рекламу нелегальных азартных игр предусмотрены более серьезные штрафы: от 200 до 500 тыс. рублей для граждан и до 7 млн рублей для юрлиц.
«Наиболее ярким примером стал блогер Mellstroy. В 2023 году он сообщил, что за одну трансляцию получает от организаторов азартных игр около 1,5 млн рублей», — говорится в пояснительной записке.
Эксперты подчеркивают необходимость ужесточения законодательства для борьбы с нелегальным бизнесом. «Безусловно, ужесточения законодательства для нелегального бизнеса необходимы, так как он растет, и борьба с ним должна стать ключевой задачей государства», — отметил исполнительный директор союза «Первая СРО Букмекеров» Олег Давыдов.
Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов добавил, что важно не только усиление наказания, но и расширение полномочий контрольных органов для блокировки нелегальных онлайн-ресурсов и привлечения к ответственности блогеров, которые зарабатывают на рекламе азартных игр.
Ранее сообщалось, что житель Пензы потратил 250 тысяч на азартные игры. Деньги он украл из клиники, где лечился от игровой зависимости.