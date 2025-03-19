В РФ хотят ввести миллионные штрафы за рекламу онлайн-казино

В настоящее время в России отсутствует отдельная ответственность за рекламу азартных игр, хотя существуют нормы, регулирующие рекламу в целом, включая рекламу лекарств и финансовых услуг. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в стране фиксируется неуклонный рост числа людей с зависимостью от азартных игр. «Опасность данной болезни нельзя недооценивать: по оценкам некоторых врачей, в процентном соотношении она не уступает алкоголизму или наркомании по количеству суицидов на почве зависимости», — подчеркивается в документе.