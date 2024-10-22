В РФ 70% опрошенных работодателей ищут выпускников с высшим образованием

«Опрос hh.ru свидетельствует, что работодатели в большинстве все еще склонны ставить “тройки” знаниям и профессиональной подготовке недавних выпускников. Причем за три года доля тех, кто ставил три из пяти баллов выросла на лишь 8 п. п. (процентных пункта). Примечательно, что теперь работодатели чаще обращают внимание на наличие высшего образования в портфолио молодых соискателей: доля таких компаний за три года выросла на девять п. п. — до 70%», — следует из результатов исследований.