В РФ 70% опрошенных работодателей ищут выпускников с высшим образованием

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Порядка 70% работодателей в России отдают предпочтение молодым специалистам с дипломами о высшем образовании, но многие ставят «тройку» знаниям недавних выпускников. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Опрос проводился среди почти 300 компаний страны в октябре 2024 года.
«Опрос hh.ru свидетельствует, что работодатели в большинстве все еще склонны ставить “тройки” знаниям и профессиональной подготовке недавних выпускников. Причем за три года доля тех, кто ставил три из пяти баллов выросла на лишь 8 п. п. (процентных пункта). Примечательно, что теперь работодатели чаще обращают внимание на наличие высшего образования в портфолио молодых соискателей: доля таких компаний за три года выросла на девять п. п. — до 70%», — следует из результатов исследований.
Доля тех, кому важно, диплом какого именно вуза принес выпускник, упала на 4 п. п., такими подробностями интересуются 37% работодателей. «На 17 п. п. упала доля работодателей, недовольных подготовкой молодых специалистов и ставивших “двойку” знаниям недавних студентов (26%), в 2021 году — 43%. Доля компаний, которые довольны подготовкой молодых кадров, выросла на 4 п. п., правда количество таких работодателей очень маленькое — лишь 7%», — отметили в компании.
Спрос на молодых специалистов в России остается высоким, особенно среди выпускников технических вузов и ссузов, которых ожидают 53% работодателей. Вторую позицию занимают специалисты со строительным и социально-экономическим образованием (18%). Последних опрошенные стали искать меньше (-13 п. п.), в то время как интерес к медицинским кадрам вырос на 5 п. п., а к выпускникам с профессиями в аграрном секторе — на 2 п. п.