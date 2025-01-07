В РФ 35% учителей в праздники планируют заниматься проверкой работ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Семь из десяти работающих педагогов не планируют отдыхать в новогодние каникулы. Так, треть учителей хотят заниматься проверкой работ учеников, заполнением документов, подготовкой к урокам, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного по запросу ТАСС.