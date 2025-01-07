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В РФ 35% учителей в праздники планируют заниматься проверкой работ

Каждый шестой учитель в новогодние каникулы запланировал внеурочные активности для своего класса.

Источник: Freepik

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Семь из десяти работающих педагогов не планируют отдыхать в новогодние каникулы. Так, треть учителей хотят заниматься проверкой работ учеников, заполнением документов, подготовкой к урокам, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного по запросу ТАСС.

«В планах семи из десяти педагогов, работающих в школах, “не давать себе роздыху” в первую декаду января. Так, 35% хотят заниматься проверкой работ учащихся, заполнением документов и школьных электронных порталов, отчетами, планированием, подготовкой к урокам», — говорится в результатах исследования.

31% педагогов в каникулы планируют выделить время на прохождение педагогических онлайн-курсов, а 29% будут подрабатывать репетиторством. С отстающими учениками планируют заниматься 15% учителей, 22% опрошенных будут решать другие рабочие вопросы.

Каждый шестой учитель в новогодние каникулы запланировал внеурочные активности для своего класса: экскурсии, посещения театров, походы в кино и на катки.

Не будут работать, заниматься учебной или воспитательной работой, а также решать рабочие вопросы в каникулы 21% учителей.

Опрос был проведен во всех округах России с 9 по 25 декабря 2024 года среди 500 учителей, работающих в школах.