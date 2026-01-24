Популярные темы
В ресторанах около Пентагона зафиксировали повышенный спрос на доставку пиццы

Рестораны, находящиеся у здания Министерства войны США, указали на высокий спрос на пиццу. Ранее схожая ситуация была во время похищения Николаса Мадуро.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Рестораны, расположенные у здания Пентагона, зафиксировали высокий спрос на доставку пиццы. Аналогичная ситуация была выявлена во время проведения армией США крупных военных операций. Об этом говорят данные портала Pentagon Pizza Index.

«Состояние готовности (DoughСon) 4. Усиленное разведывательное наблюдение», — такую оценку дает портал.

Уточняется, что в двух заведениях спрос увеличился в полтора раза, в третьем — почти вдвое.

Ранее высокую активность в местных пиццериях зафиксировали 3 января, когда американский лидер Дональд Трамп сообщил об операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Индекс DoughCon служит своего рода пародией на шкалу готовности вооруженных сил США, которая также состоит из пяти уровней, где 5 — это нормальная обстановка, а 1 — максимальная готовность. Четвертый уровень означает «нормальную готовность и повышенный уровень разведки и безопасности».