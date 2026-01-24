В ресторанах около Пентагона зафиксировали повышенный спрос на доставку пиццы

Индекс DoughCon служит своего рода пародией на шкалу готовности вооруженных сил США, которая также состоит из пяти уровней, где 5 — это нормальная обстановка, а 1 — максимальная готовность. Четвертый уровень означает «нормальную готовность и повышенный уровень разведки и безопасности».