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В Республике Коми третий день ловят эму, сбежавшего со страусиной фермы

На севере России в Сыктывдинском районе Республики Коми недалеко от села Пажга жители и волонтеры уже три дня ищут австралийского страуса, сбежавшего с местной страусиной фермы.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали ее владельцы, птица чего-то испугалась, сломала железную сетку и дала деру в местные леса. На ферме сообщили: «Не хватает рук. Страуса еще не поймали». Это при том, что птицу ищут с тепловизорами даже в темное время суток. Пытались подманивать едой — но эму на нее не реагирует.

Как рассказали хозяева, австралийские страусы могут не есть до 40 дней.

Чем активнее идут поиски, тем глубже эму убегает в лес — территория в этом районе Коми малонаселенная, с многочисленными озерами и реками. Владельцы попросили волонтеров помочь, предложив поучаствовать в поисках тех, кто владеет техникой накидывания лассо. Хозяева также сообщили, что в поисках и отлове пригодятся старые рыболовные сети.

Владельцы обратились и к автомобилистам с просьбой быть осторожнее на трассе: «Страус может выскочить на дорогу», — предупреждают хозяева фермы.