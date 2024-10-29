В Республике Коми третий день ловят эму, сбежавшего со страусиной фермы

Как рассказали ее владельцы, птица чего-то испугалась, сломала железную сетку и дала деру в местные леса. На ферме сообщили: «Не хватает рук. Страуса еще не поймали». Это при том, что птицу ищут с тепловизорами даже в темное время суток. Пытались подманивать едой — но эму на нее не реагирует.
Чем активнее идут поиски, тем глубже эму убегает в лес — территория в этом районе Коми малонаселенная, с многочисленными озерами и реками. Владельцы попросили волонтеров помочь, предложив поучаствовать в поисках тех, кто владеет техникой накидывания лассо. Хозяева также сообщили, что в поисках и отлове пригодятся старые рыболовные сети.
Владельцы обратились и к автомобилистам с просьбой быть осторожнее на трассе: «Страус может выскочить на дорогу», — предупреждают хозяева фермы.