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В регионе России начнут штрафовать за незарегистрированных собак

Речь идет о Новгородской области. Штрафы начнут действовать там уже в следующем месяце.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аргументы и факты

Согласно постановлению местного Комитета ветеринарии, с 1 сентября 2024 года собак старше трех месяцев нужно вносить в региональную электронную базу. Ведомство напоминает, что владельцам питомцев нужно зарегистрировать их до 1 марта этого года.

Для регистрации обязательно нужен чип. Установить его можно в ветеринарных клиниках, оказывающих такие услуги. Регистрация бесплатна (чип и его введение оплачиваются отдельно).

Зарегистрировать собаку можно самому на региональном портале государственных услуг (раздел «Каталог услуг», услуга «регистрация домашних животных»). Поставят на учет животное и в любой государственной ветеринарной клинике. С собой нужно взять свой паспорт и паспорт на собаку с отметкой о номере чипа.

После 1 марта 2025 года за отсутствие регистрации, как и за намеренный отказ от нее, будут выписывать штрафы. Их размеры будут варьироваться от 1,5 до 3 тысяч рублей за каждое нарушение.

В комитете отметили, что эта мера нужна, чтобы быстро найти хозяина, если собака потеряется. Кроме того, можно будет найти и привлечь к ответственности тех, кто регулярно отпускает своих собак на самовыгул. Таким образом, животные будут реже нападать на людей.

При желании можно зарегистрировать не только собак, но и других промаркированных питомцев (кошек, хорьков, енотов и прочих).

Ранее стало известно, что в России могут создать перепись домашних животных. Петербургский парламент предлагает создать в стране единый реестр питомцев.