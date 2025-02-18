В регионе России начнут штрафовать за незарегистрированных собак

В комитете отметили, что эта мера нужна, чтобы быстро найти хозяина, если собака потеряется. Кроме того, можно будет найти и привлечь к ответственности тех, кто регулярно отпускает своих собак на самовыгул. Таким образом, животные будут реже нападать на людей.