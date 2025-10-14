В разработке ЦРУ: в какой капкан угодил сбежавший из России капитан ФСО Глеб Каракулов

А для того, чтобы склонить капитана к пробегу — с ним была проведена большая работа еще на территории России, уверен эксперт. Его долгое время мотивировали, что называется на языке оперативников «раскачивали», подводили к нему людей — формируя у него мотив на измену Родине. Вероятно, завербован он был до начала СВО. То есть его готовили к побегу и все это время он работал в ФСО, выполняя незначительные задания, обсуждая в кругу сослуживцев определенные темы и прощупывая их настроения.