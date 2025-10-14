В разработке ЦРУ: в какой капкан угодил сбежавший из России капитан ФСО Глеб Каракулов

Контракт перебежчика: что известно о Каракулове
14 октября состоялся побег капитана ФСО Глеба Каракулова вместе с женой и ребенком во время командировки в Казахстан. В апреле 2023 года на ресурсах иноагентов и запрещенных в России организациях появилось его интервью, где он рассказывал о своей службе и мотивах, якобы позволивших ему самостоятельно организовать выезд своей семьи во время службы.
Известно, что Каракулов находится в розыске, информация о нем размещена в открытом доступе базы МВД России. Его фотография оказалась идентична внешности человека, который дает видеоинтервью антироссийскому центру «Досье»* и называет себя экс-капитаном ФСО, ответственным за обеспечение спецсвязи президента.
Из ролика следовало, что Каракулов покинул пост, находясь в командировке в Астане. Происходило это во время визита президента России в Казахстан осенью 2022 года. Оттуда, как рассказывает перебежчик, он вылетел в Турцию, а затем отправился в другую страну.
Как и почему 35-летний капитан заинтересовал западную разведку
Побег готовился заранее. У Каракулова не было навыков оперативного работника, его не обучали мерам конспирации. А значит бегство было спланировано. На операцию могло уйти более года, следует из презентации, разбиравших кейс студентов программы «Информационные и гибридные войны» АПН Alter.
"Активная фаза операции длилась несколько недель. Каракулов ожидал удобного случая, когда можно будет сбежать. В Астану прилетела и его жена с ребенком. Когда заявили, что все должны сдать служебные загранпаспорта, он испугался. Его план мог накрыться.
«Не исключаю, что прошла возможно служебная информация, не указывающая конкретно на него, но так или иначе поступил сигнал тревоги», — комментирует руководитель научной программы «Информационные и гибридные войны» Андрей Манойло.
А для того, чтобы склонить капитана к пробегу — с ним была проведена большая работа еще на территории России, уверен эксперт. Его долгое время мотивировали, что называется на языке оперативников «раскачивали», подводили к нему людей — формируя у него мотив на измену Родине. Вероятно, завербован он был до начала СВО. То есть его готовили к побегу и все это время он работал в ФСО, выполняя незначительные задания, обсуждая в кругу сослуживцев определенные темы и прощупывая их настроения.
«Бирка» исполнителей из ЦРУ
Каракулова вела бригада из трех-четырех человек из оперативного директората ЦРУ, считает Андрей Манойло. В ходе интервью экс-капитан упоминает другой случай — побег белорусского диспечера Олега Галегова, который посадил самолет, перевозивший главу оппозиционого тг-канала Романа Протасевича и Софью Сапегу.
Напомним, согласно информации российских и белорусских СМИ 2021 года, Галегов также отправил на отдых в Грузию сначала свою семью, а затем вылетел туда сам. После чего связь с ними прекратилась, и они вылетели в другую страну.
«В беседе эта вставка выглядит инородно и может являться частью рекламы, своеобразной “биркой” исполнителей, которые могли попросить включить этот эпизод, работой над которым, очевидно, гордятся. Бегство Галегова напоминает практически один в один — коридор, организованный для Каракулова», — отмечает профессор Манойло.
Он же не просто приехал, как рассказывает в аэропорт на такси — его забрали и вывезли. Семья выехала заранее другим маршрутом, их там тоже кто-то встретил. Ну, а ситуация с вылетом из Казахстана со служебным паспортом, обложка которого синего цвета, да и цвет внутренних страниц отличается от гражданского документа, говорит сама за себя.
Дело в том, что этот документ у человека, перемещающегося вне группы, вызовет недоверие у работников аэропорта, то есть в одиночку никто с синим паспортом не летает, для этого в аэропорту должна сработать западная агентура, чтобы открыть окно для перебежчика, чтобы его не задержали. Существует вариант, что он работал на разведку с 2015 года, также добавил профессор.
«Зашитые» послания и производство ролика
Согласно лингвистическому и психологическому анализу студентов программы «Информационные и гибридные войны» интервью выглядит как ролик, рассчитанный на обычного сомневающегося зрителя. Но основная аудитория ролика «глубинное государство», то есть уровень силовиков, которые подумывают об измене.
Ролик снимали практически сразу после эвакуации в Турцию. Этот процесс растянулся по времени, так как много склеек, используются разные крупности. То есть было множество дублей, для того, чтобы набрать необходимый материал. Были нужны кадры, которые раскрывают его наивно-инфантильное поведение, вызывают эмоции и сочувствие: «хочется погладить, пожалеть этого великовозрастного ребенка», отмечают студенты программы Манойло. По их словам, отрабатывался образ взрослого ребенка, который якобы не может врать. Возможно именно для того, чтобы набрать большее количество кадров, где Каракулов говорит в этой манере и потребовался этот долгий период съемок.
Почему для вербовки был выбран Каракулов
Во время разбора вербовочного кейса обсуждалась версия, что выбор на Каракулова пал, благодаря одному из негативно настроенных членов семьи, потому что охотились явно не на него, а на фигуру выше, но он оказался легкой целью.
За плечами капитана-инженера 13 календарных лет службы в ФСО, куда он пришел лейтенантом из военного училища.
«Он застрял на восемь лет. Обида копилась у него долго, учитывая, инфантильный характер и сильное влияние жены и тещи», — сделали вывод студенты.
Андрей Манойло полагает, что Каракулова и его семью будут использовать в дальнейшем для постановок очередных «вбросов» и информационных операций против России.