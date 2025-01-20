В рационе только растения: как живет паук-вегетарианец

В мире насчитывается около 45 тысяч видов пауков, и все они являются плотоядными. Однако один из них отличается от других и питается почти исключительно растениями. Им является паук-скакун Багира Киплинга (Bagheera kiplingi). Об этом удивительном насекомом рассказали в Oddity Central.
Багира Киплинга обитает в лесах Центральной Америки и Мексике. Длина паука всего пять-шесть миллиметров. Большую часть своей жизни вид проводит на листьях акации, ожидая возможности полакомиться белтовыми тельцами — структурами на кончиках молодых листьев растения, богатыми липидами и белками.
Пауки не плетут паутину, поэтому им легче питаться растениями, чем преследовать свою добычу. Но это не означает, что этому виду живется легко. Этим членистоногим приходится преодолевать сопротивление агрессивных муравьев, которые находятся в симбиотических отношениях с растениями акации. Они обеспечивают защиту, нападая на захватчиков, а взамен получают пищу.
Представители вида Багира Киплинга долго наблюдают за муравьями и только тогда, когда их нет, подползают к белтовым тельцам, откусывают их и, держа во рту, убегают.
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