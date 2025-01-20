В рационе только растения: как живет паук-вегетарианец

В мире насчитывается около 45 тысяч видов пауков, и все они являются плотоядными. Однако один из них отличается от других и питается почти исключительно растениями. Им является паук-скакун Багира Киплинга (Bagheera kiplingi). Об этом удивительном насекомом рассказали в Oddity Central.