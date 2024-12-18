В ранней Вселенной обнаружили грандиозную галактику

Спиральные галактики грандиозной конструкции характеризуются (англ. grand-design spiral galaxies) отчетливо сформированными рукавами, которые исходят из центрального ядра. Они представляют собой сверхплотные области, где сжатие входящего материала запускает процесс звездообразования. Новая галактика принадлежит к этому подтипу и имеет красное смещение z=4,03, что указывает на ее существование в ранней Вселенной, около 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва.