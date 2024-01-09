В РАН заявили о безопасности наночастиц в воде из пластиковых бутылок

Частицы нанопластика в пластиковых бутылках воды не представляют опасности для здоровья, заявил РБК академик РАН, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ Алексей Хохлов.

Так он прокомментировал исследование ученых из Колумбийского университета, которые установили содержание в воде нанопластика — частиц длиной менее 1 микрометра (мкм; в 1 мм — 1000 мкм). До этого учитывался только микропластик (его размер от 1 до 500 мкм). Нанопластик из-за малых размеров может проникать во внутренние органы, в том числе через плаценту — в кровь новорожденных. С учетом таких частиц содержание пластика в воде оказалось в 100 раз большим, чем считалось раньше.

Хохлов отметил, что частицы пластика не токсичны, потому их попадание в организм «не более опасно, чем попадание частиц какой-нибудь пыли или песка».

«Любые частицы не сами по себе проникают. Они, попадая в организм, в клетку, в биологическую среду, сразу облепляются поверхностно активными веществами — сурфактантами. Это так же, как если попадет в организм частица оксида кремния, скажем, мелкая частица пыли или песка, она точно так же облепляется. Поэтому реакция организма на микропластик и на неорганическую пыль, она абсолютно одинаковая. В водных средах всякой пыли и песка гораздо больше, чем частиц пластика. Поэтому никакой опасности нет», — сообщил он.

По мнению академика, уникальности в исследовании химиков из Колумбийского университета нет. «В любой водной среде есть такие частицы. Никакой уникальности в этом нет, это проходное исследование», — пояснил он.