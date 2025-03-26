В РАН выступили за увеличение возраста молодежи

По словам Онищенко, это решение обосновывается увеличением средней и ожидаемой продолжительности жизни и изменением половозрастной пирамиды. При этом он призвал вводить соответствующие законодательные изменения без административного давления и предоставить необходимые обоснования пользы этого решения для экономики и науки. Согласно российскому законодательству, молодежью считаются лица в возрасте от 14 до 35 лет.