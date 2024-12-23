В РАН рассказали, как влажные салфетки защищают от излучения

При альфа-излучении поток частиц быстро теряет свою энергию при взаимодействии с атомами вещества. Поэтому это излучение имеет маленькую проникающую способность и не может пройти, например, через слой обычной бумаги или кожу человека. Опасность частицы такого излучения представляют только при внутреннем облучении органов и тканей.