В РАН назвали тарологов мошенниками

«Эта сфера деятельности относится к типичной лженауке — нет никаких доказательств возможности предсказаний по картам таро или по звездам, не говоря уже о колдунах. Это мошенники чистой воды, которые пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях (проблемы со здоровьем, взаимоотношения в семье и прочее) и за деньги наживаются на этих людях, их обманывают», — сказали в РАН.