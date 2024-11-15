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В РАН назвали тарологов мошенниками

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Гадание на картах таро для якобы предсказания будущего — типичная лженаука, а тарологи — чистейшие мошенники, которые пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях, что может приводить к печальным последствиям для здоровья и жизни потребителей этих услуг, заявили РИА Новости в Российской академии наук.

Источник: © РИА Новости

«Эта сфера деятельности относится к типичной лженауке — нет никаких доказательств возможности предсказаний по картам таро или по звездам, не говоря уже о колдунах. Это мошенники чистой воды, которые пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях (проблемы со здоровьем, взаимоотношения в семье и прочее) и за деньги наживаются на этих людях, их обманывают», — сказали в РАН.

«Никаких научных доказательств или хотя бы косвенных свидетельств реальности подобных эффектов нет, а эффект заключается в психологическом подчинении себе другого человека и навязывании ему этих услуг. Имеются случаи, когда больные тяжелыми смертельными заболеваниями вместо того, чтобы использовать подходы современной медицины, обращались к колдунам и гадалкам с печальным исходом. Это иначе чем преступлением назвать нельзя», — добавили в Академии наук.

Ранее в РАН в комментарии РИА Новости назвали «абсолютной лженаукой» методы, применяемые Анатолием Кашпировским.