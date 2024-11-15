В РАН назвали тарологов мошенниками

«Эта сфера деятельности относится к типичной лженауке — нет никаких доказательств возможности предсказаний по картам таро или по звездам, не говоря уже о колдунах. Это мошенники чистой воды, которые пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях (проблемы со здоровьем, взаимоотношения в семье и прочее) и за деньги наживаются на этих людях, их обманывают», — сказали в РАН.
«Никаких научных доказательств или хотя бы косвенных свидетельств реальности подобных эффектов нет, а эффект заключается в психологическом подчинении себе другого человека и навязывании ему этих услуг. Имеются случаи, когда больные тяжелыми смертельными заболеваниями вместо того, чтобы использовать подходы современной медицины, обращались к колдунам и гадалкам с печальным исходом. Это иначе чем преступлением назвать нельзя», — добавили в Академии наук.
Ранее в РАН в комментарии РИА Новости назвали «абсолютной лженаукой» методы, применяемые Анатолием Кашпировским.