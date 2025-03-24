В Раменском 41-летняя женщина родила 13-го ребенка, сообщили РБК Life в пресс-службе Минздрава Московской области. «В результате естественных родов на свет появился здоровый мальчик 3770 г и ростом 51 см», — уточнили в ведомстве. В семье уже воспитывается четыре мальчика и восемь девочек.
«Родовая деятельность развилась самопроизвольно, а сами роды прошли без каких-либо осложнений. Предыдущие четверо детишек в этой семье родились также у нас в роддоме. Все роды были естественными. Роды прошли благополучно и для мамы, и для новорожденного», — отметил врач-акушер-гинеколог Ярослав Спиридонов.
Мать и младенец хорошо себя чувствуют, их уже выписали из больницы.
Ранее сообщалось о том, что в Красногорске 36-летняя женщина родила десятого ребенка. Беременность и естественные роды прошли нормально. «Мальчик родился здоровым, с весом 4920 г и ростом 58 см. Специалисты роддома помогли маме наладить грудное вскармливание», — говорит заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Красногорской больницы Рустем Ибрагимов.
В феврале 2025 года в Щелково 43-летняя женщина родила двенадцатого ребенка. Как уточнили представители Щелковского перинатального центра, мальчик весом 4180 г и ростом 57 см появился на свет в срок. Но врачи решили провести кесарево сечения ради безопасности матери и ребенка. Роды были партнерские — рядом с роженицей находился супруг. Мужчина сам перерезал пуповину и первым взял сына на руки.