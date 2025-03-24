В Раменском 41-летняя женщина родила 13-го ребенка

В феврале 2025 года в Щелково 43-летняя женщина родила двенадцатого ребенка. Как уточнили представители Щелковского перинатального центра, мальчик весом 4180 г и ростом 57 см появился на свет в срок. Но врачи решили провести кесарево сечения ради безопасности матери и ребенка. Роды были партнерские — рядом с роженицей находился супруг. Мужчина сам перерезал пуповину и первым взял сына на руки.