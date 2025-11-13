Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде заявили, что Зеленский помог Миндичу покинуть Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский помог своему соратнику Тимуру Миндичу, которого обвиняют в коррупции, сбежать с Украины.

Источник: Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский помог своему соратнику Тимуру Миндичу, которого обвиняют в коррупции, сбежать с Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Это Зеленский дал Миндичу рычаги влияния, возможность назначать министров и послов, а когда тот спалился — вывез его из страны», — написал он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против бизнесмена и своего соратника Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.

При этом сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский «слил» НАБУ информацию о коррупции Зеленского и Миндича.

Узнать больше по теме
Что такое санкции: простыми словами о сложном
Слово «санкции» мы часто слышим в новостях — оно может касаться государств, компаний и даже отдельных людей. Разбираемся, что скрывается за этим термином и почему санкции так активно используются в мировой политике и экономике.
Читать дальше