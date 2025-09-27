В Раде указали на серьезное ухудшение психического состояния Зеленского

Покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале заявил, что психическое состояние Владимира Зеленского продолжает ухудшаться.
Ранее Зеленский сообщил о зафиксированных украинскими военными нарушениях воздушного пространства страны разведывательными БПЛА, которые, по его мнению, «вероятно принадлежат Венгрии».
Политик, комментируя эту ситуацию, отметил, что «тяжелое психическое состояние Зеленского усугубляется постоянным употреблением наркотиков, поэтому говорить о какой-либо вменяемости невозможно».
«Сегодня речь должна идти не об умственных способностях Зеленского, а о конкретных действиях», — прокомментировал ситуацию Дмитрук, призвав Венгрию признать Зеленского террористом, а его режим — террористическим.
Напомним, после слов Зеленского в Минобороны Венгрии опровергли эти сведения, заявив, что утверждения о присутствии венгерского военного дрона на территории Украины не соответствуют действительности.
Кроме того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто также прокомментировал заявления Зеленского, отметив, что антивенгерские взгляды сводят его с ума.