В Раде сделали тяжелое признание на фоне переговоров в Абу-Даби

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский тормозит процесс заключения мира, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
«Я говорю это не впервые и повторяю снова: Зеленский и мир — понятия несовместимые. Зеленский — это война. Его власть существует только в условиях войны», — говорится в публикации.
Депутат добавил, что Украине необходим реальный политический переход, восстановление политического поля, легитимные процессы и власть, работающая в интересах народа, а не собственного выживания.
Заседание трехсторонней группы состоялось вчера в Абу-Даби. На переговоры отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.
В ОАЭ также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.