Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде рассказали о невыполнении плана Зеленского по производству крылатых ракет

В арсенале Украины нет никаких 3 тысяч крылатых ракет, которые в мае текущего года обещал произвести украинский лидер Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

В арсенале Украины нет никаких 3 тысяч крылатых ракет, которые в мае текущего года обещал произвести украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом заявил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко, передает Telegram-канал «RT на русском».

По его словам, инициатива президента изначально являлась невоплотимой. Костенко предложил спросить у самого Зеленского, в связи с чем поставленную задачу не выполнили и кто должен нести за это ответственность.

В мае украинский президент заявил, что поручил военно-промышленному комплексу (ВПК) ускорить создание баллистических ракет, чтобы обеспечить «гарантии безопасности Украины».

19 октября Зеленский заявил, что страна приступает к частичному «регулируемому экспорту» вооружений. По его словам, Украинский ВПК обладает возможностями производить определенные типы вооружений «в существенно больших количествах, чем может себе позволить финансировать».