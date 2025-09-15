Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Рады Вениславский: конфликт России и Украины подходит к завершению

Вооруженный конфликт России и Украины подходит к завершению. Об этом заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский, передает «Страна.ua».

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас, когда очевидно, что война идет к завершению. Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении», — заявил он, добавив, что из-за этого появляются «политические действия разных политсил».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, это необходимо, несмотря на то, что стороны могут испытывать друг к другу взаимную неприязнь.

До этого заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал состояние российско-украинских переговоров. «Насколько я понимаю, даже консультации рабочего уровня сейчас поставлены на паузу не по нашей инициативе, произошло это до нынешней провокации» [с БПЛА в Польше — прим. «Ленты.ру»]", — сказал он.