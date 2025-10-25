В Раде резко выразились об окончании конфликта

Он предупредил, что мирное соглашение «точно не будет заключено на тех условиях, на которых хочет Украина». При этом, по словам Ивченко, если какие-то договоренности будут достигнуты без Киева, то Зеленского просто поставят перед фактом и вынудят их выполнить.