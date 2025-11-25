В Раде назвали вступление Украины в ЕС абсолютным отказом от суверинитета

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что все украинские беженцы в Германии, которые способны работать, должны найти себе работу, а не получать пособие. По словам канцлера, уровень занятости беженцев с Украины в Германии остается одним из самых низких среди стран ЕС и составляет около 30 процентов, в то время как у некоторых стран он превышает 70 процентов.