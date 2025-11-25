Популярные темы
В Раде назвали вступление Украины в ЕС абсолютным отказом от суверинитета

Нардеп Гончаренко: Членство Украины в ЕС — абсолютный отказ от суверенитета.

Источник: Reuters

Членство Украины в Европейском союзе (ЕС) — это абсолютный отказ от суверенитета. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram.

«Почитайте условия вступления в ЕС. Там ограничения по численности армии будут выглядеть огромной победой. Членство в ЕС — это абсолютный отказ от суверенитета. За нас будут решать, какой формы сливы должны быть и как правильно готовить масло, и доить коров», — написал он.

Гончаренко заключил, что суверенитет — это «дорогое удовольствие», которое себе могут позволить только могущественные государства. Он добавил, что пока что Украину обеспечивает европейский и американский налогоплательщик.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что все украинские беженцы в Германии, которые способны работать, должны найти себе работу, а не получать пособие. По словам канцлера, уровень занятости беженцев с Украины в Германии остается одним из самых низких среди стран ЕС и составляет около 30 процентов, в то время как у некоторых стран он превышает 70 процентов.

Суверенитет: эволюция классической концепции
Суверенитет — это верховная власть государства над своей территорией и населением, независимость в принятии решений и проведении внешней политики. В эпоху глобализации, цифровых трансформаций и международных кризисов эта концепция остается одной из наиболее актуальных и дискуссионных в мировой политике. В статье разбираем, что такое суверенитет — от классических определений до современных вызовов.
