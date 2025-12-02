В Раде назвали переговоры между США и Россией «процессом в удовольствие»

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что переговоры между делегациями США и России по форме выглядят, как «процесс в удовольствие». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в них прослеживается диалог, понимание.
«На этом фоне общение с Украиной выглядит, как жевание резиновой галоши — через нехочу. С таким “вайбом” добиться результатов в интересах Украины — невозможно», — подчеркнул Дубинский.
Ранее стало известно об отказе России идти на уступки по трем пунктам мирного плана президента США Дональда Трампа.