В Раде напомнили об обещании Зеленского устроить блэкаут в Москве

В ночь на 8 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку ударных беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали как минимум девять областей, в ряде городов произошло отключение электричества, были введены графики подачи воды. Пострадали ТЭС, ГЭС, локомотивное депо, объекты газовой инфраструктуры и военно-промышленного комплекса.