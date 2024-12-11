В работе сервисов Meta произошел сбой

Кроме того, 90,3 тыс. человек пожаловались в DownDetector на перебои в работе Facebook, больше половины из них не могут зайти в приложение, а треть — на сайт. Еще 64,7 тыс. пользователей сообщили сервису, что у них не работает соцсеть Instagram (также входит в Meta), в основном проблемы возникают с работой в приложении.