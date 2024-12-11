В работе сервисов Meta произошел сбой

DownDetector показывает, что жалобы на некорректную работу мессенджера направили более 12,3 тыс. человек, а «Сбой.рф» — свыше 2,1 тыс. пользователей. Они указывают, что сообщения в WhatsApp не отправляются и не приходят.
Кроме того, 90,3 тыс. человек пожаловались в DownDetector на перебои в работе Facebook, больше половины из них не могут зайти в приложение, а треть — на сайт. Еще 64,7 тыс. пользователей сообщили сервису, что у них не работает соцсеть Instagram (также входит в Meta), в основном проблемы возникают с работой в приложении.
Ранее, 22 августа, в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора сообщили, что в 14:00 мск произошел сбой в работе WhatsApp и мессенджера Telegram. При этом несколько операторов связи сообщили «Известиям», что их сеть работает штатно. Позже в Роскомнадзоре рассказали, что причиной перебоев в работе мессенджеров стала DDoS-атака на операторов связи, в 15:00 мск ее отразили, и все сервисы заработали в нормальном режиме.