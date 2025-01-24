В работе Рунета произошел масштабный сбой

На портале Downdetector.su более 3 тыс. жалоб на работу «МегаФона» и свыше 1 тыс. на Yota. Пользователи сообщают также о сбоях у МТС, Tele2, «Билайна» и «Ростелекома». Более 4 тыс. сообщений появилось о проблемах с работой Telegram, несколько сотен — с WhatsApp. На «Сбой.рф» и Downdetector также начались появляться жалобы на работу банков, в частности ВТБ и Т-банка.