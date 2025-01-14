В работе российских операторов связи произошел масштабный сбой

По данным сайта сбой.рф на 17:55 мск, все еще наблюдаются сбои в работе приложений некоторых банков — «Альфа-банка», ВТБ — и сервисов — «Самокат», «Яндекс Навигатор», «Триколор». В координационном центре доменов РФ информагентствам между тем сообщили, что инфраструктура доменов верхнего уровня .ru и .рф и российские DNS-серверы работают без сбоев.
Примерно через полчаса после восстановления рунета «Ъ» сообщили в Роскомнадзоре: «Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования».
Источник «Ведомостей» в одном из операторов связи сообщил, что сбой связан с «проблемами технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора и Главного радиочастотного центра».