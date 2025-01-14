В работе российских операторов связи произошел масштабный сбой

В работе российских операторов связи примерно в 17:10 мск произошел масштабный сбой. Интернет не работает у Билайна, Мегафона, МТС, Теле-2 и других операторов, сообщают пользователи. Возникли сложности с заказом такси и завершением поездок на каршеринге. Примерно в 17:25 мск многие ушедшие в офлайн сайты начали открываться, работа рунета начала восстанавливаться. Ъ направил запрос в Роскомнадзор.