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В работе российских операторов связи произошел масштабный сбой

В работе российских операторов связи примерно в 17:10 мск произошел масштабный сбой. Интернет не работает у Билайна, Мегафона, МТС, Теле-2 и других операторов, сообщают пользователи. Возникли сложности с заказом такси и завершением поездок на каршеринге. Примерно в 17:25 мск многие ушедшие в офлайн сайты начали открываться, работа рунета начала восстанавливаться. Ъ направил запрос в Роскомнадзор.

Источник: Reuters

По данным сайта сбой.рф на 17:55 мск, все еще наблюдаются сбои в работе приложений некоторых банков — «Альфа-банка», ВТБ — и сервисов — «Самокат», «Яндекс Навигатор», «Триколор». В координационном центре доменов РФ информагентствам между тем сообщили, что инфраструктура доменов верхнего уровня .ru и .рф и российские DNS-серверы работают без сбоев.

Примерно через полчаса после восстановления рунета «Ъ» сообщили в Роскомнадзоре: «Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования».

Источник «Ведомостей» в одном из операторов связи сообщил, что сбой связан с «проблемами технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора и Главного радиочастотного центра».