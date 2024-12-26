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В работе ChatGPT произошли сбои

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сбои в работе чат-бота с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT зафиксированы на территории США. За последние сутки об ошибках сообщили более 15 тыс. пользователей, следует из данных портала Downdetector на 22:30 мск.

Источник: AP 2024

Чаще всего пользователи жалуются на работу самого сервиса (91%) и на проблемы с доступом к веб-версии (7%).

Сбои также зафиксированы в Великобритании, Германии, Индии, Италии, Канаде и Польше.

OpenAI представила в 2022 году сервис ChatGPT, способный взаимодействовать с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли внимание широкой общественности, в том числе в России.