В работе ChatGPT произошли сбои

Чаще всего пользователи жалуются на работу самого сервиса (91%) и на проблемы с доступом к веб-версии (7%).
Сбои также зафиксированы в Великобритании, Германии, Индии, Италии, Канаде и Польше.
OpenAI представила в 2022 году сервис ChatGPT, способный взаимодействовать с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли внимание широкой общественности, в том числе в России.