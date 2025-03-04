Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пятигорске разработали программу, ускоряющую заживление ран

Специалисты военного санатория в Пятигорске представили инновационную лечебную программу, которая помогает ускорить заживление ран. Об этом сообщили в Минобороны России.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: https://ru.freepik.com

Центральный военный (детский) санаторий в Пятигорске — это учреждение, где могут проходить лечение взрослые и дети. С начала специальной военной операции санаторий активно занимается реабилитацией военнослужащих.

«Специалисты Центрального детского военного санатория Министерства обороны Российской Федерации на основе климато-географических особенностей расположения здравницы разработали программу, позволяющую в два раза ускорить регенерацию тканей при различных ранениях и травмах», — говорится в сообщении.

Основой программы является использование целебной иловой грязи из соленого озера Большой Тамбукан, которая по своим свойствам схожа с грязью Мертвого моря и способствует ускорению процессов заживления на клеточном уровне.

Для достижения максимального эффекта применяется комплексный подход: питьевое лечение минеральной водой, нарзанные, углекислые, сероводородные и радоновые ванны, а также грязелечение, физиотерапия, массаж и лечебная физкультура.

Как отмечается, санаторий создал условия для прохождения лечения бойцов вместе с семьями, что положительно сказывается на морально-психологическом состоянии военнослужащих и укрепляет их боевой дух. В результате лечения достигается длительная ремиссия или полное выздоровление. Лечение детей военнослужащих, участвующих в СВО, в санатории осуществляется бесплатно.

В министерстве добавили, что для организации непрерывного лечебного и образовательного процесса на базе санатория открыта круглогодичная средняя общеобразовательная школа. Здесь есть игровые и спортивные площадки, тренажерный зал, а также проводятся кружковые занятия, конкурсы и викторины.

Ранее сообщалось, что российские ученые сделали важное открытие, выделив новый вирус — микобактериофаг Vic9, который способен уничтожать микобактерии, включая возбудителей туберкулеза и проказы.