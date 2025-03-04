В Пятигорске разработали программу, ускоряющую заживление ран

Центральный военный (детский) санаторий в Пятигорске — это учреждение, где могут проходить лечение взрослые и дети. С начала специальной военной операции санаторий активно занимается реабилитацией военнослужащих.
«Специалисты Центрального детского военного санатория Министерства обороны Российской Федерации на основе климато-географических особенностей расположения здравницы разработали программу, позволяющую в два раза ускорить регенерацию тканей при различных ранениях и травмах», — говорится в сообщении.
Для достижения максимального эффекта применяется комплексный подход: питьевое лечение минеральной водой, нарзанные, углекислые, сероводородные и радоновые ванны, а также грязелечение, физиотерапия, массаж и лечебная физкультура.
Как отмечается, санаторий создал условия для прохождения лечения бойцов вместе с семьями, что положительно сказывается на морально-психологическом состоянии военнослужащих и укрепляет их боевой дух. В результате лечения достигается длительная ремиссия или полное выздоровление. Лечение детей военнослужащих, участвующих в СВО, в санатории осуществляется бесплатно.
В министерстве добавили, что для организации непрерывного лечебного и образовательного процесса на базе санатория открыта круглогодичная средняя общеобразовательная школа. Здесь есть игровые и спортивные площадки, тренажерный зал, а также проводятся кружковые занятия, конкурсы и викторины.
Ранее сообщалось, что российские ученые сделали важное открытие, выделив новый вирус — микобактериофаг Vic9, который способен уничтожать микобактерии, включая возбудителей туберкулеза и проказы.