В Пятигорске разработали программу, ускоряющую заживление ран

Как отмечается, санаторий создал условия для прохождения лечения бойцов вместе с семьями, что положительно сказывается на морально-психологическом состоянии военнослужащих и укрепляет их боевой дух. В результате лечения достигается длительная ремиссия или полное выздоровление. Лечение детей военнослужащих, участвующих в СВО, в санатории осуществляется бесплатно.