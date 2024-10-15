В «Пятерочке» и «Перекрестке» изъяли зефир после сообщений об отравлениях

«Однако в связи с публикациями о жалобах покупателей все продажи зефира с мальтитным сиропом в торговых сетях “Пятерочка” и “Перекресток” и онлайн-гипермаркете Vprok.ru остановлены до выяснения всех обстоятельств, товар нельзя пробить на кассе или заказать в приложении, остатки на складах магазинов и в распределительных центрах заблокированы к продаже», — заявили в X5 Group.