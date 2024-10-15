В «Пятерочке» и «Перекрестке» изъяли зефир после сообщений об отравлениях

Из продажи в магазинах «Пятерочка», «Перекресток», а также онлайн-гипермаркета Vprok.ru временно изъяли зефир с мальтитным сиропом на фоне жалоб покупателей, сообщили РБК в пресс-службе торговой компании X5 Group, которая управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Виктория», «Красный яр» и «Слата».
По словам представителей компании, они не получили ни одной жалобы на зефир с мальтитом (в том числе «Жизель») на горячей линии, сайте или других каналах обратной связи.
«Однако в связи с публикациями о жалобах покупателей все продажи зефира с мальтитным сиропом в торговых сетях “Пятерочка” и “Перекресток” и онлайн-гипермаркете Vprok.ru остановлены до выяснения всех обстоятельств, товар нельзя пробить на кассе или заказать в приложении, остатки на складах магазинов и в распределительных центрах заблокированы к продаже», — заявили в X5 Group.
С чего все началось
О жалобах на плохое самочувствие покупателей зефира «Классический» на мальтите (спирт из крахмала, используемый в качестве сахарозаменителя и подсластителя) из магазина «Вкусвилл» 12 октября писал Mash. В сообщении телеграм-канала говорилось, что покупатели сообщали о схожих симптомах: тошноте и боли в животе.
В тот же день в своем телеграм-канале «Вкусвилл» назвал не соответствующими действительности сообщения в Сети. Там заявили, что проверили все обращения покупателей по поводу продаж продукта за последние четыре месяца.
Они подтвердили наличие в составе зефира заменителя сахара мальтита, отметив, что тот при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. «Мы предупреждаем об этом покупателей: информация есть на упаковке зефира, а также добавлена в описание продукта на сайте и в мобильном приложении», — добавили там.
При этом компания решила отправить образцы зефира на внеплановые исследования для подтверждения полной безопасности. На время исследований продажи зефира были прекращены.
Новые жалобы
15 октября Mash опубликовал новое сообщение, в котором говорилось, что следом за покупателями «Вкусвилла» уже покупатели «Пятерочки» и «Перекрестка» пожаловались на отравление зефиром на мальтите. Симптомы те же, что и ранее описывали другие покупатели.
Телеграм-канал утверждал, что десерт изготавливают на том же заводе в подмосковном Дмитрове, где «Классический» из «Вкусвилла».
В X5 Group заверили, что на время проверки товар нельзя будет пробить на кассе или заказать в приложении, остатки на складах магазинов и в распределительных центрах также заблокированы к продаже.
Ответ производителя
Кондитерская фабрика «Сокол», которая производит упомянутый в сообщениях Mash зефир «Жизель», собирается подать в суд из-за сообщений об отравлениях. Эта информация порочит репутацию компании, заявил РБК коммерческий директор фабрики Михаил Шамис.
Сведения, опубликованные телеграм-каналами, не соответствуют действительности. Мы готовим иск о сведениях, порочащих нашу репутацию, и будем требовать опубликовать опровержения. Сейчас делаем расчет ущерба от опубликования недостоверных сведений.
По его словам, все эти жалобы «в большей степени связаны с тем, что нарушались нормы употребления этого продукта, который на сегодняшний день является самым безопасным сахарозаменителем», — отметил коммерческий директор. Также обращения могут быть связаны с непереносимостью компонентов у некоторых потребителей.
Роспотребнадзор проводит проверку на заводе «Сокол» в Дмитрове. После окончания проверки производитель собирается приобщить ее результаты к материалам, которые готовятся для подачи в суд.
Что такое мальтит
Мальтит — это тип углевода, называемый сахарным спиртом. Представляет собой водорастворимые соединения, которые встречаются в природе во многих фруктах и овощах. Мальтит производится из крахмала, который богат сахаром мальтозой (дисахаридом, состоящим из двух молекул глюкозы).
Он используется в таких продуктах питания, как выпечка, жевательная резинка, шоколад без сахара, шоколадная глазурь, леденцы и мороженое, чтобы обеспечить сладость и кремовую текстуру.
Безопасность мальтита подтверждена органами здравоохранения по всему миру, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Компонент хорошо переносится в обычных потребляемых дозах. При чрезмерном — имеет свои последствия: желудочно-кишечный дискомфорт, вздутие живота