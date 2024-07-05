В пустыне Негев разрушаются древние петроглифы. Все дело в грибках

Эксперты изучили образцы с центрально-западной части горного массива Негев. В этой местности в среднем выпадает 87 мм осадков в год, температура на поверхности скал летом может достигать 56,3 °C. Переносимые по воздуху споры специалисты собрали при помощи чашек Петри. Ученые идентифицировали грибки родов Alternaria, Cladosporium и Coniosporium, Vermiconidia, Knufia, Phaeotheca и Devriesia. Все виды, кроме Alternaria и Cladosporium, относятся к микроколониальным грибам, которые считаются опасными для каменных артефактов. Например, их называли одной из причин разрушения (deterioration) каменного культурного наследия в Средиземноморье.