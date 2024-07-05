В пустыне Негев разрушаются древние петроглифы. Все дело в грибках

Междисциплинарная команда ученых установила, что на созданных 5000 лет назад петроглифах в пустыне Негев (Израиль) находятся колонии редких специализированных грибков и лишайников. Последние в долгосрочной перспективе могут представлять угрозу для наскальной живописи. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Fungal Biology. Среди авторов публикации — Лаура Раббачин, аспирантка Академии изобразительных искусств в Вене. Вкратце о выводах экспертов пишет Phys.org.
Грибки и лишайники способны усилить эрозию. Они выделяют кислоты, растворяющие известняк, в котором высечены петроглифы. Грибок может проникнуть в пространство между зернами камней и расти там, что также вызывает механические повреждения.
Эксперты изучили образцы с центрально-западной части горного массива Негев. В этой местности в среднем выпадает 87 мм осадков в год, температура на поверхности скал летом может достигать 56,3 °C. Переносимые по воздуху споры специалисты собрали при помощи чашек Петри. Ученые идентифицировали грибки родов Alternaria, Cladosporium и Coniosporium, Vermiconidia, Knufia, Phaeotheca и Devriesia. Все виды, кроме Alternaria и Cladosporium, относятся к микроколониальным грибам, которые считаются опасными для каменных артефактов. Например, их называли одной из причин разрушения (deterioration) каменного культурного наследия в Средиземноморье.
В наскальных рисунках пустыни Негев эксперты также обнаружили множество лишайников рода Flavoplaca. Они тоже приводят к разрушению камня.
Авторы исследования предупреждают: вряд ли петроглифы можно защитить от пагубного воздействия грибков и лишайников. Естественные процессы выветривания горных пород остановить нельзя. Однако их скорость зависит от изменений климата. Ученые могут только следить за развитием микробных сообществ и детально документировать произведения наскальной живописи.
Ранее сообщалось об открытии, сделанном в национальном парке «Канайма» (Венесуэла). Там обнаружили рисунки на горе с плоской вершиной. Изображения были созданы как минимум 4000 лет назад и свидетельствуют о существовании ранее неизвестной цивилизации. Узоры состоят из точек, линий и человеческих фигур.