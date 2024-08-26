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В Пулково пассажир Nordwind зашел не в тот самолет

Вылететь на нем ему все-таки не дали.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

В начале прошлой недели в Пулково пассажир проник в «чужой» самолет. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Самолет Superjet (RA-89126) авиакомпании «Россия» готовился вылететь в Москву. Воздушное судно должно было отправиться в столицу в 12:30.

Шла посадка пассажиров, очередь дошла до одного мужчины. Поднявшись в самолет, он протянул свой посадочный талон бортпроводнице. Та заметила, что билет у него был на другой рейс и даже другой авиакомпании. Совпадал только пункт назначения: аэропорт Шереметьево. Мужчина должен был вылететь на Boeing 737 авиакомпании Nordwind в 12:55.

В Superjet пассажира не пустили. Старший бортпроводник сообщил о нем супервайзеру и командиру воздушного судна. В итоге сотрудники службы авиационной безопасности увезли нежданного гостя обратно в терминал.

Нередко авиапассажиров волнует вопрос: нужно ли печатать посадочный талон или достаточно электронного? Ранее эксперты объяснили, в каких аэропортах можно показать билет на экране телефона.