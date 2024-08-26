В Пулково пассажир Nordwind зашел не в тот самолет

Шла посадка пассажиров, очередь дошла до одного мужчины. Поднявшись в самолет, он протянул свой посадочный талон бортпроводнице. Та заметила, что билет у него был на другой рейс и даже другой авиакомпании. Совпадал только пункт назначения: аэропорт Шереметьево. Мужчина должен был вылететь на Boeing 737 авиакомпании Nordwind в 12:55.