В Пулково пассажир Nordwind зашел не в тот самолет

В начале прошлой недели в Пулково пассажир проник в «чужой» самолет. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Самолет Superjet (RA-89126) авиакомпании «Россия» готовился вылететь в Москву. Воздушное судно должно было отправиться в столицу в 12:30.
Шла посадка пассажиров, очередь дошла до одного мужчины. Поднявшись в самолет, он протянул свой посадочный талон бортпроводнице. Та заметила, что билет у него был на другой рейс и даже другой авиакомпании. Совпадал только пункт назначения: аэропорт Шереметьево. Мужчина должен был вылететь на Boeing 737 авиакомпании Nordwind в 12:55.
В Superjet пассажира не пустили. Старший бортпроводник сообщил о нем супервайзеру и командиру воздушного судна. В итоге сотрудники службы авиационной безопасности увезли нежданного гостя обратно в терминал.
Нередко авиапассажиров волнует вопрос: нужно ли печатать посадочный талон или достаточно электронного? Ранее эксперты объяснили, в каких аэропортах можно показать билет на экране телефона.