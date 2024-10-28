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В Пскове нашли нательный крестик, который «врос» в известняк

Предположительный возраст находки — более 500 лет.

Источник: @psk_archaeology / Telegram

В Пскове нашли нательный крест рубежа XIV и XV веков, который за пять столетий «врос» в известняк. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

Нательный крестик был найден на раскопе на Красноармейской набережной в слое разрушения постройки, которая на данный момент датируется второй половиной XV — началом XVI века.

Крестик отлит из сплава цветных металлов и, предположительно, покрыт позолотой. Отмечается, что верхняя и правая лопасти крестика за сотни лет «срослись» с известняковой плиткой и требуют работы реставратора. Нижняя лопасть крестика была найдена отдельно.