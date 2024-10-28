В Пскове нашли нательный крестик, который «врос» в известняк

В Пскове нашли нательный крест рубежа XIV и XV веков, который за пять столетий «врос» в известняк. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».
Нательный крестик был найден на раскопе на Красноармейской набережной в слое разрушения постройки, которая на данный момент датируется второй половиной XV — началом XVI века.
Крестик отлит из сплава цветных металлов и, предположительно, покрыт позолотой. Отмечается, что верхняя и правая лопасти крестика за сотни лет «срослись» с известняковой плиткой и требуют работы реставратора. Нижняя лопасть крестика была найдена отдельно.