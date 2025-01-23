В прокат выйдет отреставрированный фильм «Москва слезам не верит»

Как отметил заместитель генерального директора медиахолдинга «Цифровое телевидение» по направлению «Кино» Иван Кудрявцев, в этой картине «идеально все: актеры, музыка, сочетание юмора и лиризма, настроение эпохи 1950-х и 1970-х годов». По его мнению, насладиться всем этим в полном объеме можно только на большом экране.