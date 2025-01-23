В прокат выйдет отреставрированный фильм «Москва слезам не верит»

30 января в российских кинотеатрах выйдет в прокат отреставрированный фильм режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Цифровое телевидение».
Отмечается, что мелодрама была покадрово восстановлена мастерами лаборатории «Мосфильма» «в первозданном цвете и звуке», которые закладывались авторами.
Как отметил заместитель генерального директора медиахолдинга «Цифровое телевидение» по направлению «Кино» Иван Кудрявцев, в этой картине «идеально все: актеры, музыка, сочетание юмора и лиризма, настроение эпохи 1950-х и 1970-х годов». По его мнению, насладиться всем этим в полном объеме можно только на большом экране.
Первый показ состоится 30 января в преддверии 45-й годовщины премьеры ленты в СССР. Кроме этого, показ ленты Меньшова завершит год празднования 100-летия киноконцерна «Мосфильм». В каких кинотеатрах и в каких городах можно будет посмотреть хит Меньшова, в холдинге не уточнили.
Двухсерийный фильм «Москва слезам не верит» стал хитом советского кинопроката — его посмотрели около 90 млн зрителей, а годом позже, в 1981-м, он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». История трех девушек, которые приезжают в Москву в поисках любви и счастья, стала классикой советского и российского кинематографа.
В сентябре прошлого года Вера Алентова и Юлия Меньшова посетили выставку «Меньшов/Москва 85/45» в подземном музее парка «Зарядье». Она была открыта к 85-летию со дня рождения Владимира Меньшова (его не стало в 2021 году) и к 45-летию выхода фильма «Москва слезам не верит».
Ранее в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция в кино» в повторный прокат вышли фильмы «Бриллиантовая рука» (1969), «Асса» (1987), «Кин-дза-дза!» (1986), «Покровские ворота» (1982) и «Ширли-мырли» (1995). Два последних были показаны на большом экране впервые, а «Асса» стала самым кассовым советским перевыпуском в 2022 году.