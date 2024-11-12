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«В продолжении» или «в продолжение»: как правильно пишется

Есть слова, которые ставят в тупик даже людей, неплохо знающих орфографию. Например, трудно найти человека, который хоть раз не задумывался, как правильно пишется — «в продолжении» или «в продолжение». Давайте подробно остановимся на этой теме.

Виктория Передерий
Автор ВФокусе Mail
Девушка не знает, как правильно написать: «в продолжении» или «в продолжение».
Источник: Freepik

Если кто-то будет настаивать, что в конце слова «в продолжение» нужно поставить букву И, а его оппонент утверждать, что — Е, то правы будут оба. Слово «в продолжении» имеет два варианта написания. Все зависит от части речи. А как понять, какой вариант нужно использовать, мы разберем вместе с экспертами.

Как писать по правилам русского языка: «в продолжении» или «в продолжение»

Правила русского языка четко разграничивают написание этого слова в связи с тем, какую часть речи мы используем: существительное или производный предлог.

Как правильно пишется: «в продолжении» или «в продолжение».
Источник: Freepik

Как мы помним из школьной программы, предлоги служат для связки слов в предложениях. Производные предлоги когда-то были самостоятельными частями речи, например существительными или наречиями, но со временем они потеряли как свое лексическое значение, так и морфологические признаки. Производный предлог в продолжение можно заменить предлогом из-за.

Иногда даже разобраться в части речи для многих непросто.

— Главное, определять написание в контексте. Если перед вами производный предлог в продолжение, то он реализует значение временной протяженности. Можно подставить вопросы: «как долго?» или «когда?» Например, в предложении «Мы готовили новый проект в продолжение месяца» можно задать вопрос: «Как долго мы готовили проект?». Значит, это производный предлог, — говорит Гаяне Мальцева, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ».

А вот если это существительное с предлогом, то на него распространяется правило окончания слов 2-го склонения предложного падежа. В этом случае можно поставить падежный вопрос «о чем?», поэтому здесь используется вариант написания «в продолжении». Осталось понять, в каком именно контексте употребляется слово.

Правило написания «в продолжении»

— Если это существительное с предлогом, то между предлогом и существительным без проблем можно вставить второстепенный член, например определение. «В продолжении сериала мы увидим новых героев» и «В (захватывающем) продолжении сериала мы увидим новых героев». Как правило, слово здесь имеет значение «часть какого-либо романа, статьи, сериала», — объясняет Гаяне Мальцева.

Производные предлоги в течение, в заключение также имеют значение временной протяженности и пишутся раздельно с Е на конце слова. А вот предлог на протяжении пишется с И на конце, уточняет эксперт.

Правило написания «в продолжение»

«В продолжение» пишется с буквой Е на конце в том случае, когда это предлог с существительным в родительном падеже. Если он может использоваться для описания какого-то временного промежутка, тогда легко заменяется на слово «в течение» или возвращает нас к пройденному моменту: в продолжение нашей договоренности. Если можно задать вопрос «чего?», значит, мы верно установили часть речи.

Примеры правильного написания слов «в продолжении» и «в продолжение»

Девушка ищет в словаре правильное написание выражений «в продолжении» или «в продолжение».
Источник: unsplash

Чтобы лучше закрепить материал, нужно выполнить практическое задание. В лучшем запоминании правил нам помогут примеры. Рассмотрим, в каких случаях употребляется слово «в продолжении», а когда — «в продолжение».

Варианты написания «в продолжении»:

  • Они заранее купили билеты на вторую часть «Дюны», потому что очень ждали встречи с полюбившимися героями в продолжении фильма.

  • В продолжении спора не была заинтересована ни одна из сторон.

  • Автор в продолжении своей повести резко изменил сюжет.

  • В продолжении отношений они не видели никаких перспектив.

  • В продолжении работы каждый желал добиться результата.

  • В продолжении болезни был виноват сам больной.

Варианты написания «в продолжение»:

  • В продолжение года никто не вспоминал о прошедших событиях.

  • В продолжение всего лета было тепло.

  • В продолжение начатого спора хочу остановиться на следующем аргументе.

  • В продолжение разговора не могу пройти мимо важной детали.

  • Мне прислали нужные документы в продолжение вчерашней договоренности.

  • Работа началась в продолжение принятого предложения.

Почему эти слова часто пишут с ошибкой

Эти слова на слух очень похожи. Согласитесь, довольно трудно заметить изменение одной буквы — обычно их произносят, не очень четко выговаривая окончания. Никто не выделяет в устной речи Е или И на конце слов. Трудно их различить и на письме нетренированному человеку. Для того чтобы научиться правильно их писать, нужно обязательно смотреть, в каком контексте используются «в продолжении» и «в продолжение». Но проблема, конечно, гораздо шире.

Раньше, когда в моде был эпистолярный стиль и все с удовольствием сочиняли письма друг другу, отправляя их по почте, процесс и написания, и получения послания был достаточно длительным. Сегодня, когда основной обмен информацией происходит в мессенджерах практически мгновенно, к сожалению, мало кто обращает внимание на соблюдение правил орфографии.

Советы эксперта

— Многие в повседневной практике не различают существительное «продолжение» с предлогом в и его «двоюродного брата» — предлог в продолжение, который возник, конечно же, из этого существительного, но ничего не называет, а только связывает в высказывании слова между собой, — считает Светлана Ушакова, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики, руководитель факультета журналистики Института общественных наук и массовых коммуникаций.

Предлог всегда пишется с Е на конце, а вот существительное может иметь как Е, так и И в окончании. Как же различать «родственников» и не ошибаться? Использование предлога подразумевает отрезок времени, в который что-то происходило. Например, в продолжение встречи, в продолжение семинара. В этих случаях предлог в продолжение соотносится с союзами пока и когда.

Достаточно сравнить пары:

  • «Вася мешал мне слушать лектора в продолжение всей экскурсии» и «Вася мешал мне слушать лектора, когда шла экскурсия».

  • «В продолжение всей встречи выпускников в зале звучала музыка» и «Когда проходила встреча выпускников, в зале играла музыка».

  • «В продолжение ссоры я пытался сдерживать гнев и разговаривать корректно» и «Пока мы ссорились, я пытался сдерживать гнев и разговаривать корректно».

— Если же перед нами существительное, то такие изменения мы сделать не сможем. А дальше вспоминаем падежные окончания. Сравните предложения: «Автор ввел новых героев в продолжение (винительный падеж) сериала». И: «В продолжении (предложный падеж) сериала появились новые герои». Аналогично поступаем с предлогом в течение и существительным «течение», — уточняет Светлана Ушакова.

Другие слова, в которых часто допускают ошибки

Сложные в написании слова встречаются довольно часто. Чтобы не ошибиться в орфографии, всегда определяйте часть речи и следуйте соответствующему правилу написания. Можно для начала выучить наизусть производные предлоги, а потом уже выработать навык отличать их от сходных по звучанию существительных и других частей речи. Они называются омофонами. Если это слишком сложно, попробуйте использовать слова-подсказки.

Словари укажут правильное применение выражений: «в продолжении» или «в продолжение».
Источник: Freepik

— Предлог насчет, в отличие от исходного существительного с предлогом, пишется слитно. Как различаем? Если это предлог, то он легко заменяется предлогами-синонимами о или об, про или по поводу, — дает подсказку Светлана Ушакова.

Приведем примеры:

  • «Вы предупредили учеников насчет экскурсии?» и «Вы предупредили учеников об экскурсии?».

  • «Насчет вашей просьбы пока ничего сказать не могу» и «По поводу вашей просьбы пока ничего сказать не могу».

— Если же перед нами существительное, то вспоминаем начальную школу: между предлогом на и существительным «счет» можно вставить другие слова: на (текущий) счет поступила внушительная сумма. На (этот) счет наложен арест", — добавила эксперт.

Рассмотрим еще примеры слов, в которых часто допускают ошибки.

1. «В течение вечера никто к нему не подошел» и «В течении реки было что-то пугающее».

В первом предложении используется производный предлог. Он всегда имеет букву Е на конце. Во втором случае — существительное в предложном падеже с предлогом, поэтому стоит буква И.

2. «Несмотря на обстоятельства, никто не собирался уступать» и «Он шел, не смотря на встречных людей».

Опять определяем часть речи. В первом случае это отглагольный предлог, его легко заменить на предлог невзирая на, поэтому пишем слитно. Во втором предложении «не смотря» — деепричастие. По правилам русского языка деепричастия с частицей не пишутся раздельно.

3. «Ввиду плохой погоды поездка на катере отменилась» и «Иметь в виду».

В первом случае — предлог, его легко заменить предлогом из-за. А «иметь в виду» — устойчивое выражение, всегда пишется раздельно.

4. «Отчего вы сегодня так грустны?» и «От чего он отказался? От каши».

В первом случае это наречие, пишется слитно, во втором — местоимение с предлогом, поэтому раздельно.

5. «Мы тоже хотим смотреть кино» и «Мы пойдем на то же мероприятие, что и все остальные».

В первом случае — наречие, во втором — указательное местоимение с частицей же. Ее можно отбросить, смысл предложения не изменится. С наречием такой фокус не получится, так как предложение потеряет всякий смысл.

— Есть слова, в которые часто вставляют лишние буквы. Например, надо писать прецедент, а не прецеНдент, кардинальный, а не коОрдинальный, инцидент, а не инциНдент, менеджер, а не менеНджер. Чтобы не делать ошибок в таких словах, советую обращаться к словарям или изучить происхождение слов, так как часто они заимствованные. Например, слово «менеджер» произошло от английского manager, в нем нет дополнительной буквы Н. А слово «спартакиада» часто определяют как однокоренное со словом «спорт», отчего и возникает ошибка, но оно восходит к имени римского раба — Спартака, — говорит Гаяне Мальцева.

Список источников

1. Русский орфографический словарь: около 200 000 слов. 2013.

2. Литневская Е. Русский язык: краткий теоретический курс для школьников. Учебное пособие. 2006.

Эксперты:

Гаяне Мальцева, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ»

Светлана Ушакова, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики, руководитель факультета журналистики Института общественных наук и массовых коммуникаций