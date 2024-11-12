«В продолжении» или «в продолжение»: как правильно пишется

Если кто-то будет настаивать, что в конце слова «в продолжение» нужно поставить букву И, а его оппонент утверждать, что — Е, то правы будут оба. Слово «в продолжении» имеет два варианта написания. Все зависит от части речи. А как понять, какой вариант нужно использовать, мы разберем вместе с экспертами.
Как писать по правилам русского языка: «в продолжении» или «в продолжение»
Правила русского языка четко разграничивают написание этого слова в связи с тем, какую часть речи мы используем: существительное или производный предлог.
Как мы помним из школьной программы, предлоги служат для связки слов в предложениях. Производные предлоги когда-то были самостоятельными частями речи, например существительными или наречиями, но со временем они потеряли как свое лексическое значение, так и морфологические признаки. Производный предлог в продолжение можно заменить предлогом из-за.
Иногда даже разобраться в части речи для многих непросто.
— Главное, определять написание в контексте. Если перед вами производный предлог в продолжение, то он реализует значение временной протяженности. Можно подставить вопросы: «как долго?» или «когда?» Например, в предложении «Мы готовили новый проект в продолжение месяца» можно задать вопрос: «Как долго мы готовили проект?». Значит, это производный предлог, — говорит Гаяне Мальцева, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ».
А вот если это существительное с предлогом, то на него распространяется правило окончания слов 2-го склонения предложного падежа. В этом случае можно поставить падежный вопрос «о чем?», поэтому здесь используется вариант написания «в продолжении». Осталось понять, в каком именно контексте употребляется слово.
Правило написания «в продолжении»
— Если это существительное с предлогом, то между предлогом и существительным без проблем можно вставить второстепенный член, например определение. «В продолжении сериала мы увидим новых героев» и «В (захватывающем) продолжении сериала мы увидим новых героев». Как правило, слово здесь имеет значение «часть какого-либо романа, статьи, сериала», — объясняет Гаяне Мальцева.
Производные предлоги в течение, в заключение также имеют значение временной протяженности и пишутся раздельно с Е на конце слова. А вот предлог на протяжении пишется с И на конце, уточняет эксперт.
Правило написания «в продолжение»
«В продолжение» пишется с буквой Е на конце в том случае, когда это предлог с существительным в родительном падеже. Если он может использоваться для описания какого-то временного промежутка, тогда легко заменяется на слово «в течение» или возвращает нас к пройденному моменту: в продолжение нашей договоренности. Если можно задать вопрос «чего?», значит, мы верно установили часть речи.
Примеры правильного написания слов «в продолжении» и «в продолжение»
Чтобы лучше закрепить материал, нужно выполнить практическое задание. В лучшем запоминании правил нам помогут примеры. Рассмотрим, в каких случаях употребляется слово «в продолжении», а когда — «в продолжение».
Варианты написания «в продолжении»:
Они заранее купили билеты на вторую часть «Дюны», потому что очень ждали встречи с полюбившимися героями в продолжении фильма.
В продолжении спора не была заинтересована ни одна из сторон.
Автор в продолжении своей повести резко изменил сюжет.
В продолжении отношений они не видели никаких перспектив.
В продолжении работы каждый желал добиться результата.
В продолжении болезни был виноват сам больной.
Варианты написания «в продолжение»:
В продолжение года никто не вспоминал о прошедших событиях.
В продолжение всего лета было тепло.
В продолжение начатого спора хочу остановиться на следующем аргументе.
В продолжение разговора не могу пройти мимо важной детали.
Мне прислали нужные документы в продолжение вчерашней договоренности.
Работа началась в продолжение принятого предложения.
Почему эти слова часто пишут с ошибкой
Эти слова на слух очень похожи. Согласитесь, довольно трудно заметить изменение одной буквы — обычно их произносят, не очень четко выговаривая окончания. Никто не выделяет в устной речи Е или И на конце слов. Трудно их различить и на письме нетренированному человеку. Для того чтобы научиться правильно их писать, нужно обязательно смотреть, в каком контексте используются «в продолжении» и «в продолжение». Но проблема, конечно, гораздо шире.
Раньше, когда в моде был эпистолярный стиль и все с удовольствием сочиняли письма друг другу, отправляя их по почте, процесс и написания, и получения послания был достаточно длительным. Сегодня, когда основной обмен информацией происходит в мессенджерах практически мгновенно, к сожалению, мало кто обращает внимание на соблюдение правил орфографии.
Советы эксперта
— Многие в повседневной практике не различают существительное «продолжение» с предлогом в и его «двоюродного брата» — предлог в продолжение, который возник, конечно же, из этого существительного, но ничего не называет, а только связывает в высказывании слова между собой, — считает Светлана Ушакова, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики, руководитель факультета журналистики Института общественных наук и массовых коммуникаций.
Предлог всегда пишется с Е на конце, а вот существительное может иметь как Е, так и И в окончании. Как же различать «родственников» и не ошибаться? Использование предлога подразумевает отрезок времени, в который что-то происходило. Например, в продолжение встречи, в продолжение семинара. В этих случаях предлог в продолжение соотносится с союзами пока и когда.
Достаточно сравнить пары:
«Вася мешал мне слушать лектора в продолжение всей экскурсии» и «Вася мешал мне слушать лектора, когда шла экскурсия».
«В продолжение всей встречи выпускников в зале звучала музыка» и «Когда проходила встреча выпускников, в зале играла музыка».
«В продолжение ссоры я пытался сдерживать гнев и разговаривать корректно» и «Пока мы ссорились, я пытался сдерживать гнев и разговаривать корректно».
— Если же перед нами существительное, то такие изменения мы сделать не сможем. А дальше вспоминаем падежные окончания. Сравните предложения: «Автор ввел новых героев в продолжение (винительный падеж) сериала». И: «В продолжении (предложный падеж) сериала появились новые герои». Аналогично поступаем с предлогом в течение и существительным «течение», — уточняет Светлана Ушакова.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Сложные в написании слова встречаются довольно часто. Чтобы не ошибиться в орфографии, всегда определяйте часть речи и следуйте соответствующему правилу написания. Можно для начала выучить наизусть производные предлоги, а потом уже выработать навык отличать их от сходных по звучанию существительных и других частей речи. Они называются омофонами. Если это слишком сложно, попробуйте использовать слова-подсказки.
— Предлог насчет, в отличие от исходного существительного с предлогом, пишется слитно. Как различаем? Если это предлог, то он легко заменяется предлогами-синонимами о или об, про или по поводу, — дает подсказку Светлана Ушакова.
Приведем примеры:
«Вы предупредили учеников насчет экскурсии?» и «Вы предупредили учеников об экскурсии?».
«Насчет вашей просьбы пока ничего сказать не могу» и «По поводу вашей просьбы пока ничего сказать не могу».
— Если же перед нами существительное, то вспоминаем начальную школу: между предлогом на и существительным «счет» можно вставить другие слова: на (текущий) счет поступила внушительная сумма. На (этот) счет наложен арест", — добавила эксперт.
Рассмотрим еще примеры слов, в которых часто допускают ошибки.
1. «В течение вечера никто к нему не подошел» и «В течении реки было что-то пугающее».
В первом предложении используется производный предлог. Он всегда имеет букву Е на конце. Во втором случае — существительное в предложном падеже с предлогом, поэтому стоит буква И.
2. «Несмотря на обстоятельства, никто не собирался уступать» и «Он шел, не смотря на встречных людей».
Опять определяем часть речи. В первом случае это отглагольный предлог, его легко заменить на предлог невзирая на, поэтому пишем слитно. Во втором предложении «не смотря» — деепричастие. По правилам русского языка деепричастия с частицей не пишутся раздельно.
3. «Ввиду плохой погоды поездка на катере отменилась» и «Иметь в виду».
В первом случае — предлог, его легко заменить предлогом из-за. А «иметь в виду» — устойчивое выражение, всегда пишется раздельно.
4. «Отчего вы сегодня так грустны?» и «От чего он отказался? От каши».
В первом случае это наречие, пишется слитно, во втором — местоимение с предлогом, поэтому раздельно.
5. «Мы тоже хотим смотреть кино» и «Мы пойдем на то же мероприятие, что и все остальные».
В первом случае — наречие, во втором — указательное местоимение с частицей же. Ее можно отбросить, смысл предложения не изменится. С наречием такой фокус не получится, так как предложение потеряет всякий смысл.
— Есть слова, в которые часто вставляют лишние буквы. Например, надо писать прецедент, а не прецеНдент, кардинальный, а не коОрдинальный, инцидент, а не инциНдент, менеджер, а не менеНджер. Чтобы не делать ошибок в таких словах, советую обращаться к словарям или изучить происхождение слов, так как часто они заимствованные. Например, слово «менеджер» произошло от английского manager, в нем нет дополнительной буквы Н. А слово «спартакиада» часто определяют как однокоренное со словом «спорт», отчего и возникает ошибка, но оно восходит к имени римского раба — Спартака, — говорит Гаяне Мальцева.
Список источников
1. Русский орфографический словарь: около 200 000 слов. 2013.
2. Литневская Е. Русский язык: краткий теоретический курс для школьников. Учебное пособие. 2006.
Эксперты:
Гаяне Мальцева, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ»
Светлана Ушакова, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики, руководитель факультета журналистики Института общественных наук и массовых коммуникаций