«В продолжении» или «в продолжение»: как правильно пишется

— Есть слова, в которые часто вставляют лишние буквы. Например, надо писать прецедент, а не прецеНдент, кардинальный, а не коОрдинальный, инцидент, а не инциНдент, менеджер, а не менеНджер. Чтобы не делать ошибок в таких словах, советую обращаться к словарям или изучить происхождение слов, так как часто они заимствованные. Например, слово «менеджер» произошло от английского manager, в нем нет дополнительной буквы Н. А слово «спартакиада» часто определяют как однокоренное со словом «спорт», отчего и возникает ошибка, но оно восходит к имени римского раба — Спартака, — говорит Гаяне Мальцева.