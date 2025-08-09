В приоритетном порядке. Кому с 1 сентября будут давать квартиры без очереди

Некоторые граждане с сентября смогут получить жилье в соцнайм в приоритетном порядке. Об этом aif.ru напомнил адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин.
Эксперт напомнил, что по закону у граждан, которые пользуются квартирой по договору соцнайма, есть право оформить эту недвижимость в собственность с согласия всех членов семьи, прописанных в квартире.
Если кто-то не хочет брать на себя обязательства, связанные с владением квартиры (например, уплату налогов), он может дать согласие на приватизацию, но отказаться от своей доли. Тогда он получает право пожизненного проживания на этой жилплощади. Это относится и к бывшим членам семьи, которые на момент приватизации имели равные права с собственником.
«А с 1 сентября в силу вступит новый закон, вносящий изменения в жилищный кодекс, — отметил эксперт. — Теперь в случае изъятия для государственных или муниципальных нужд приватизированного помещения у собственника в связи с изъятием земельного участка, на котором расположен частный или многоквартирный дом, бывшие члены семьи владельца получают право на предоставление им жилого помещения по договору социального найма вне очереди. Главное, чтобы изъятое помещение было для них единственным жильем, а сведения о жильцах были внесены в ЕГРН».
И это очень важный закон, который позволит гражданам, проживающим в приватизированных квартирах, не беспокоиться о том, что они могут остаться без крыши над головой в случае изъятия земельного участка под домом, уверен Зорин.
«Жилье данным категориям граждан будет предоставляться по договору социального найма, — отметил он. — Но когда человек получит это жилье, спустя месяц он утратит право пользования жилым помещением, изымаемым для государственных и муниципальных нужд. То есть гражданам предоставляется достаточное количество времени для того, чтобы привести новое жилье в порядок, заняться переездом и обустройством на новом месте жительства. Значение данного закона действительно очень велико в контексте обеспечения жилищных прав граждан».