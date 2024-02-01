В Приморском океанариуме во Владивостоке родились пингвинята Гумбольдта

В Приморском океанариуме родились пингвинята Гумбольдта (Spheniscus humboldti). Подробностями делятся на сайте учреждения.
Птенцы чувствуют себя хорошо. Они уже пытаются освоить пространство за пределами гнезд. Пол малышей пока неизвестен. Чтобы его узнать, эксперты решили подождать, пока крохи подрастут. Половую принадлежность пингвинов в океанариуме определят молекулярно-генетическим методом. Специалисты изучат определенный ген — он отличается у самочек и самцов. Для ДНК-теста подойдет любой источник выделений. В океанариуме во Владивостоке исследуют мазки щечного эпителия.
Взрослые особи высиживают яйца 38−45 дней, в зависимости от температурного режима. В Приморском океанариуме пингвины живут с 2018 года. За это время у подопечных учреждения вылупилось около 30 птенцов. Сейчас в стае более 40 птиц. Все образовавшиеся в океанариуме пары пингвинов «успешно размножаются». Особей привезли из хорошего питомника и создали для них хорошие условия.
«Интересно, что у этого вида партнерская пара сохраняется и не меняется на протяжении всей жизни», — говорит Владислава Крещеновская, главный специалист отдела орнитологии Приморского океанариума.
У пингвинов Гумбольдта в воспитании потомства участвуют оба родителя. В отличие от них, у медвежьих за детенышем присматривает только самка. Семейство больших панд из Московского зоопарка не исключение. Маленькую Катюшу воспитывает мама-медведица Диндин. Новоиспеченный отец Жуи проводит будни в другом вольере. У него свои заботы. В зоосаде показывали, как самец панды рисует картины и проходит ветеринарный осмотр — показывает зубы, сдает кровь, следит за давлением и делает УЗИ.