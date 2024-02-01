В Приморском океанариуме во Владивостоке родились пингвинята Гумбольдта

У пингвинов Гумбольдта в воспитании потомства участвуют оба родителя. В отличие от них, у медвежьих за детенышем присматривает только самка. Семейство больших панд из Московского зоопарка не исключение. Маленькую Катюшу воспитывает мама-медведица Диндин. Новоиспеченный отец Жуи проводит будни в другом вольере. У него свои заботы. В зоосаде показывали, как самец панды рисует картины и проходит ветеринарный осмотр — показывает зубы, сдает кровь, следит за давлением и делает УЗИ.