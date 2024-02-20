В Приморье ученые зафиксировали феномен «кровавого снега»

«Специалисты провели анализ проб и выяснили, что в лед вморожены десятки тысяч рачков — представителей зоопланктона родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus. А почему лед красный? Оказалось, благодаря присутствию в тельцах рачков пигментов-каротиноидов», — говорится в сообщении в телеграм-канале центра.
Явление окрашивания морских льдов в прибрежье Приморского края — не редкость. Ежегодно в период таяния льда специалисты регистрируют подобные случаи, но в коричневый или зеленый цвета. Причиной этого были микроводоросли: примнезиевые (Pseudohaptolina), зеленые (Chlamidomonas), динофлагелляты (Noctiluca) и другие.
«Интересен факт, что окрашивание льда в красный цвет в этот раз обусловлено зоопланктоном, в то время как микроводоросли полностью отсутствовали в подледном слое воды и в самом льду», — добавили в научном центре.