07:34 (мск), источник: © РИА Новости

В Приморье смогли снять на видео сына знаменитой тигрицы

ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. Специалистам национального парка «Земля леопарда» в Приморье удалось получить первые кадры повзрослевшего тигренка самки амурского тигра Т 41 °F, сообщает учреждение.

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Ранее снимок фотографа-анималиста Сергея Горшкова с амурской тигрицей Т 41 °F, «обнимающей» пихту, признали лучшей фотографией дикой природы в мире в 2020 году на конкурсе Wildlife Photographer of the Year. Снимок попал на обложки мировых газет и журналов, а также на фотовыставки во многих мировых столицах.

«По стопам знаменитой матери идет не менее звездный юнец под номером Т 90M, который уже применяет унаследованный талант фотомодели, часто попадая в объективы фотоловушек нацпарка. Дебютная съемка прошла успешно — в портфолио полосатой модели уже есть селфи, кадры в “полный рост” и даже видео», — рассказали в нацпарке.

Отмечается, что на полученных видеокадрах запечатлен момент, где тигр делает флемен — похожую на улыбку реакцию, с помощью которой животные усиливают приток воздуха в ротовую полость. Так большие кошки считывают информацию в оставленных запаховых метках сородичей.

«Т 90 М еще находится в стадии становления и достигнет расцвета сил спустя год-два, но даже сейчас он значительнее крупнее своей матери. По фотографиям можно с уверенностью судить, что он в хорошей физической форме и довольно упитан. Это говорит о том, что молодой хищник не испытывает трудностей с добыванием пищи. Пока молодой тигр обосновался немного южнее материнского участка. Но молодые самцы могут совершать длительные переходы в поисках вакантных мест, поэтому не исключено, что он “переедет” гораздо дальше», — подчеркнула старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина Матюхина.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, всего в стране находятся порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

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