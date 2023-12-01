В Приморье смогли снять на видео сына знаменитой тигрицы
ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. Специалистам национального парка «Земля леопарда» в Приморье удалось получить первые кадры повзрослевшего тигренка самки амурского тигра Т
ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. Специалистам национального парка «Земля леопарда» в Приморье удалось получить первые кадры повзрослевшего тигренка самки амурского тигра Т
Ранее снимок фотографа-анималиста Сергея Горшкова с амурской тигрицей Т
«По стопам знаменитой матери идет не менее звездный юнец под номером Т 90M, который уже применяет унаследованный талант фотомодели, часто попадая в объективы фотоловушек нацпарка. Дебютная съемка прошла успешно — в портфолио полосатой модели уже есть селфи, кадры в “полный рост” и даже видео», — рассказали в нацпарке.
«Т 90 М еще находится в стадии становления и достигнет расцвета сил спустя год-два, но даже сейчас он значительнее крупнее своей матери. По фотографиям можно с уверенностью судить, что он в хорошей физической форме и довольно упитан. Это говорит о том, что молодой хищник не испытывает трудностей с добыванием пищи. Пока молодой тигр обосновался немного южнее материнского участка. Но молодые самцы могут совершать длительные переходы в поисках вакантных мест, поэтому не исключено, что он “переедет” гораздо дальше», — подчеркнула старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина Матюхина.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, всего в стране находятся порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.