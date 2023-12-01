В Приморье смогли снять на видео сына знаменитой тигрицы

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-56043887&id=456239700&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее снимок фотографа-анималиста Сергея Горшкова с амурской тигрицей Т 41 °F , «обнимающей» пихту, признали лучшей фотографией дикой природы в мире в 2020 году на конкурсе Wildlife Photographer of the Year. Снимок попал на обложки мировых газет и журналов, а также на фотовыставки во многих мировых столицах.

«По стопам знаменитой матери идет не менее звездный юнец под номером Т 90M, который уже применяет унаследованный талант фотомодели, часто попадая в объективы фотоловушек нацпарка. Дебютная съемка прошла успешно — в портфолио полосатой модели уже есть селфи, кадры в “полный рост” и даже видео», — рассказали в нацпарке.

Отмечается, что на полученных видеокадрах запечатлен момент, где тигр делает флемен — похожую на улыбку реакцию, с помощью которой животные усиливают приток воздуха в ротовую полость. Так большие кошки считывают информацию в оставленных запаховых метках сородичей.

«Т 90 М еще находится в стадии становления и достигнет расцвета сил спустя год-два, но даже сейчас он значительнее крупнее своей матери. По фотографиям можно с уверенностью судить, что он в хорошей физической форме и довольно упитан. Это говорит о том, что молодой хищник не испытывает трудностей с добыванием пищи. Пока молодой тигр обосновался немного южнее материнского участка. Но молодые самцы могут совершать длительные переходы в поисках вакантных мест, поэтому не исключено, что он “переедет” гораздо дальше», — подчеркнула старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина Матюхина.