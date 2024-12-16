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В Приморье сфотографировали самого северного леопарда

В Ольгинском районе Приморского края редчайший дальневосточный леопард попал в объектив фотокамеры очевидцев. Об этом рассказали в ФГБУ Земля леопарда.

Источник: Российская газета

Специалисты быстро идентифицировали зверя — это хорошо им знакомый Leo 260M. Его опознали по узору пятен на шкуре. Также они отметили, что леопард выглядит здоровым и упитанным.

Летом 2022 года истощенного умирающего котенка нашли рядом с нацпарком. Мамы рядом не было. Специалисты подобрали котенка и выходили его.

Весной 2023 года в рамках программы реинтродукции его выпустили в Уссурийский заповедник. Молодой хищник перебрался сначала в Лазовский район, а затем — в Ольгинский, где стал первым леопардом, зафиксированным за последние полвека. Leo 260M считается самым северным из дальневосточных леопардов.