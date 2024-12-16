В Приморье сфотографировали самого северного леопарда

Весной 2023 года в рамках программы реинтродукции его выпустили в Уссурийский заповедник. Молодой хищник перебрался сначала в Лазовский район, а затем — в Ольгинский, где стал первым леопардом, зафиксированным за последние полвека. Leo 260M считается самым северным из дальневосточных леопардов.