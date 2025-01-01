В Приморье раскрыли, что не любит дальневосточный леопард

«Интересный парадокс: благодаря меху дальневосточный леопард приспособлен к снегу, однако не любит его. В отличие от тигра, который может бороздить снег как снегоход, леопард предпочтёт обойти “белое препятствие” всевозможными путями (если это возможно) или выберет места, где снега меньше всего. Именно поэтому ареал леопарда ограничивается южным Приморьем, где снега меньше всего», — сообщает нацпарк в своём Тelegram-канале.
Пост сопроводили видео, на кадрах которого запечатлён краснокнижный дальневосточный леопард, который идёт по наименее заснеженной лесной тропе.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.