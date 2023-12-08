В Приморье попала на видео погоня тигра за медведем

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259760&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На размещенной заповедником видеозаписи зафиксирован момент ночного преследования тигром медведя: полосатый хищник неспешно движется за убегающим по лесной дороге косолапым. Момент погони зафиксировали разные камеры, расположенные на отдалении друг от друга. Спустя некоторое время камера запечатлела возвращение тигра.

«На первый взгляд тигр преследует бурого медведя, но при этом не проявляет активной агрессии. Скорее всего, первый демонстративно отгонял второго от давленки, не желая делить свою трапезу», — говорится в сообщении заповедника.

В публикации отмечается, что нельзя однозначно ответить на популярный вопрос о том, какое животное сильнее — тигр или медведь.

«Редкие эпизоды столкновений этих крупных хищников описаны в научной литературе, но каждый раз они заканчивались по-разному. У каждого животного есть свои преимущества: у тигра — маневренность и ловкость, у бурого медведя — большая масса и сила, у гималайского медведя — древолазные навыки. Итог поединка зависит от состояния хищников в данный момент: возраста, наличия травм или болезней. Но всё же чаще хищники предпочитают не вступать в открытую борьбу», — добавляют в учреждении.