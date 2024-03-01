В Приморье переселенный леопард впервые попал на видео

Отмечается, что Leo 260M — один из трех леопардов, которых весной 2023 года в рамках программы реинтродукции переселили в Уссурийский заповедник, где пятнистые хищники ранее обитали, но исчезли более полувека назад. До выпуска в новых местообитаниях он прошел программу реабилитации, после того как летом 2022 года был обнаружен истощенным и умирающим котенком без мамы рядом с нацпарком. Сироту доставили в центр реабилитации, где он постепенно окреп, научился охоте и навыкам выживания в дикой природе. После чего вместе с двумя сородичами был выпущен в дикую природу в Уссурийском заповеднике.