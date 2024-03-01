В Приморье переселенный леопард впервые попал на видео

«Известный дальневосточный леопард Leo 260M впервые зафиксирован лесными камерами в самом отдаленном от ядра своей популяции месте — в Лазовском районе Приморья. Это первый среди всех ныне живущих леопардов, кто добрался до этой территории. Она расположена в 200 км от нацпарка “Земля леопарда” (Хасанский округ), где сироту спасли от гибели», — говорится в сообщении учреждения.
Отмечается, что Leo 260M — один из трех леопардов, которых весной 2023 года в рамках программы реинтродукции переселили в Уссурийский заповедник, где пятнистые хищники ранее обитали, но исчезли более полувека назад. До выпуска в новых местообитаниях он прошел программу реабилитации, после того как летом 2022 года был обнаружен истощенным и умирающим котенком без мамы рядом с нацпарком. Сироту доставили в центр реабилитации, где он постепенно окреп, научился охоте и навыкам выживания в дикой природе. После чего вместе с двумя сородичами был выпущен в дикую природу в Уссурийском заповеднике.
«Молодой зверь стал активно изучать окрестности. В результате он побывал у города Арсеньев, а затем добрался до восточных берегов Приморья, в Лазовский район — эта территория находится на границе исторического ареала, точка фиксации Leo 260M — самая восточная среди всех дальневосточных леопардов. Кадры с леопардом впервые получены из самой дальней точки от ядра популяции этого подвида благодаря фотоловушкам фотографа Игоря Метельского», — отмечается в сообщении.
В конце мая 2023 года в Приморье состоялась первая в истории транслокация дальневосточных леопардов. Самца Leo 270M и самку Leo