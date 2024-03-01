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В Приморье переселенный леопард впервые попал на видео

ВЛАДИВОСТОК, 1 мар — РИА Новости. Дальневосточный леопард, переселенный в историческую часть ареала в рамках программы реинтродукции, впервые попал на видео в Лазовском районе Приморья, сообщает национальный парк «Земля леопарда».

«Известный дальневосточный леопард Leo 260M впервые зафиксирован лесными камерами в самом отдаленном от ядра своей популяции месте — в Лазовском районе Приморья. Это первый среди всех ныне живущих леопардов, кто добрался до этой территории. Она расположена в 200 км от нацпарка “Земля леопарда” (Хасанский округ), где сироту спасли от гибели», — говорится в сообщении учреждения.

Отмечается, что Leo 260M — один из трех леопардов, которых весной 2023 года в рамках программы реинтродукции переселили в Уссурийский заповедник, где пятнистые хищники ранее обитали, но исчезли более полувека назад. До выпуска в новых местообитаниях он прошел программу реабилитации, после того как летом 2022 года был обнаружен истощенным и умирающим котенком без мамы рядом с нацпарком. Сироту доставили в центр реабилитации, где он постепенно окреп, научился охоте и навыкам выживания в дикой природе. После чего вместе с двумя сородичами был выпущен в дикую природу в Уссурийском заповеднике.

«Молодой зверь стал активно изучать окрестности. В результате он побывал у города Арсеньев, а затем добрался до восточных берегов Приморья, в Лазовский район — эта территория находится на границе исторического ареала, точка фиксации Leo 260M — самая восточная среди всех дальневосточных леопардов. Кадры с леопардом впервые получены из самой дальней точки от ядра популяции этого подвида благодаря фотоловушкам фотографа Игоря Метельского», — отмечается в сообщении.

В конце мая 2023 года в Приморье состоялась первая в истории транслокация дальневосточных леопардов. Самца Leo 270M и самку Leo 284 °F переселили из «Земли леопарда» в Уссурийский заповедник. Позже к ним присоединился молодой Leo 260M, почти год находившийся на реабилитации. Его в возрасте четырех месяцев истощенным отловили в июле 2022 года недалеко от границы нацпарка. Вскоре он поправился, набрал вес, и его 30 мая выпустили в Уссурийском заповеднике. Долгосрочная цель таких переселений — создание новой популяции численностью от 25 особей в Уссурийском заповеднике и на соседних территориях. В сентябре директор «Земли леопарда» Виктор Бардюк рассказывал в интервью РИА Новости, что леопарды после переселения ищут свои участки, а весной будет рассматриваться вопрос транслокации других особей.