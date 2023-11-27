В Приморье обнаружили ранее неизвестную особь леопарда. Подробности
Величественное животное попало на кадры очевидцев.
Величественное животное попало на кадры очевидцев.
Замеченный в Приморье леопард оказался ранее неизвестной особью, сообщается на сайте ФГБУ «Земля леопарда».
Вероятно, самка и двое детенышей попали на кадры, сделанные очевидцами. Большие кошки выбежали на дорогу возле села Монакино. Ролик опубликовали в телеграм-канале национального парка.
Ученые попытались идентифицировать одного из хищников. Оказалось, что фотоловушки величественного зверя не фиксировали.
«Это удалось выяснить благодаря уникальному узору пятен на шкуре леопарда. В ближайшее время он будет внесен в базу данных нацпарка, ему присвоят уникальный идентификационный номер, по которому в дальнейшем будут учитывать», — уточняется на сайте национального парка.
Провести идентификацию двух других особей не получилось из-за качества записи.
Как уточнили представители парка, место съемки находится где-то в 10 км к северу от охраняемых территорий национального парка. Полученные кадры — доказательство расселения растущей популяции диких леопардов. При этом само появление больших кошек в этой местности — явление естественное. Лес вдоль дороги — их ареал.
«Мониторинг — достаточно трудоемкий процесс, и иногда такие кадры очевидцев помогают дополнить базу, особенно когда речь идет о встрече вне границ парка. Это важно, когда дело касается выводков, так как самки в целом намного более скрытные в период выхаживания потомства и запечатлеть их еще труднее», — уточнила научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Таисия Марченкова.
Как пишут на сайте парка, встреча людей и леопардов завершилась благополучно. Большие кошки не воспринимали машину, в которой ехали очевидцы, как возможную угрозу и живое существо.
В национальном парке также напомнили, что при встрече с животными в дикой природе не нужно пытаться привлечь их внимание, а на трассах ради безопасности диких животных и людей необходимо соблюдать скоростной режим.
Дальневосточный леопард — одна из самых редких крупных кошек. В начале 2000-х в мире насчитывалось приблизительно 35 особей. Вид был на грани исчезновения. В 2023 году на «Земле леопарда» учитывалось уже 125 взрослых особей.
Ранее в национальном парке «Сайлюгемский» на кадры видеоловушки попали котята снежного барса. Камера зафиксировала, как детеныши сломали другую видеоловушку.
«У пятнистого вандала шерсть взъерошена, видны следы крови. Вероятно, котята только что пообедали и могли кататься на месте добычи — такое поведение обычно», — объяснили в нацпарке.