В Приморье обнаружили ранее неизвестную особь леопарда. Подробности

Замеченный в Приморье леопард оказался ранее неизвестной особью, сообщается на сайте ФГБУ «Земля леопарда».

Вероятно, самка и двое детенышей попали на кадры, сделанные очевидцами. Большие кошки выбежали на дорогу возле села Монакино. Ролик опубликовали в телеграм-канале национального парка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259694&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ученые попытались идентифицировать одного из хищников. Оказалось, что фотоловушки величественного зверя не фиксировали.

«Это удалось выяснить благодаря уникальному узору пятен на шкуре леопарда. В ближайшее время он будет внесен в базу данных нацпарка, ему присвоят уникальный идентификационный номер, по которому в дальнейшем будут учитывать», — уточняется на сайте национального парка.

Провести идентификацию двух других особей не получилось из-за качества записи.

Как уточнили представители парка, место съемки находится где-то в 10 км к северу от охраняемых территорий национального парка. Полученные кадры — доказательство расселения растущей популяции диких леопардов. При этом само появление больших кошек в этой местности — явление естественное. Лес вдоль дороги — их ареал.

«Мониторинг — достаточно трудоемкий процесс, и иногда такие кадры очевидцев помогают дополнить базу, особенно когда речь идет о встрече вне границ парка. Это важно, когда дело касается выводков, так как самки в целом намного более скрытные в период выхаживания потомства и запечатлеть их еще труднее», — уточнила научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Таисия Марченкова.

Как пишут на сайте парка, встреча людей и леопардов завершилась благополучно. Большие кошки не воспринимали машину, в которой ехали очевидцы, как возможную угрозу и живое существо.

В национальном парке также напомнили, что при встрече с животными в дикой природе не нужно пытаться привлечь их внимание, а на трассах ради безопасности диких животных и людей необходимо соблюдать скоростной режим.

Дальневосточный леопард — одна из самых редких крупных кошек. В начале 2000-х в мире насчитывалось приблизительно 35 особей. Вид был на грани исчезновения. В 2023 году на «Земле леопарда» учитывалось уже 125 взрослых особей.

Ранее в национальном парке «Сайлюгемский» на кадры видеоловушки попали котята снежного барса. Камера зафиксировала, как детеныши сломали другую видеоловушку.