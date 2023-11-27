12:10 (мск), источник: РБК Life

В Приморье обнаружили ранее неизвестную особь леопарда. Подробности

Величественное животное попало на кадры очевидцев.

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Замеченный в Приморье леопард оказался ранее неизвестной особью, сообщается на сайте ФГБУ «Земля леопарда».

Вероятно, самка и двое детенышей попали на кадры, сделанные очевидцами. Большие кошки выбежали на дорогу возле села Монакино. Ролик опубликовали в телеграм-канале национального парка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ученые попытались идентифицировать одного из хищников. Оказалось, что фотоловушки величественного зверя не фиксировали.

«Это удалось выяснить благодаря уникальному узору пятен на шкуре леопарда. В ближайшее время он будет внесен в базу данных нацпарка, ему присвоят уникальный идентификационный номер, по которому в дальнейшем будут учитывать», — уточняется на сайте национального парка.

Провести идентификацию двух других особей не получилось из-за качества записи.

Как уточнили представители парка, место съемки находится где-то в 10 км к северу от охраняемых территорий национального парка. Полученные кадры — доказательство расселения растущей популяции диких леопардов. При этом само появление больших кошек в этой местности — явление естественное. Лес вдоль дороги — их ареал.

«Мониторинг — достаточно трудоемкий процесс, и иногда такие кадры очевидцев помогают дополнить базу, особенно когда речь идет о встрече вне границ парка. Это важно, когда дело касается выводков, так как самки в целом намного более скрытные в период выхаживания потомства и запечатлеть их еще труднее», — уточнила научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Таисия Марченкова.

Как пишут на сайте парка, встреча людей и леопардов завершилась благополучно. Большие кошки не воспринимали машину, в которой ехали очевидцы, как возможную угрозу и живое существо.

В национальном парке также напомнили, что при встрече с животными в дикой природе не нужно пытаться привлечь их внимание, а на трассах ради безопасности диких животных и людей необходимо соблюдать скоростной режим.

Дальневосточный леопард — одна из самых редких крупных кошек. В начале 2000-х в мире насчитывалось приблизительно 35 особей. Вид был на грани исчезновения. В 2023 году на «Земле леопарда» учитывалось уже 125 взрослых особей.

Ранее в национальном парке «Сайлюгемский» на кадры видеоловушки попали котята снежного барса. Камера зафиксировала, как детеныши сломали другую видеоловушку.

«У пятнистого вандала шерсть взъерошена, видны следы крови. Вероятно, котята только что пообедали и могли кататься на месте добычи — такое поведение обычно», — объяснили в нацпарке.

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