В Приморье обнаружили ранее неизвестного леопарда. Посмотрите на него

Фотограф-турист из Германии сфотографировал ранее неизвестного дальневосточного леопарда в Приморье. Эта особь ранее не попадала в объективы фотоловушек, сообщили в телеграм-канале дирекции заповедников «Земля леопарда».
Фотограф дикой природы Саша Фонсека совместно со специалистами национального парка установил камеру прямо напротив пещеры, где регулярно отмечаются азиатские барсуки. Однако вместо барсуков на камеры попал леопард.
Оказалось, что сотрудники парка ранее никогда не видели этого хищника. Уникальный узор пятен на шкуре леопарда показал, что ранее зверь не фиксировался сетью фотомониторинга.
Новичок будет внесен в базу данных национального парка, ему присвоят уникальный идентификационный номер, по которому его можно будет отследить в будущем.
Еще в начале XX века в приморских лесах обитали сотни дальневосточных леопардов, никогда не нападающих на людей. Однако с началом хозяйственного освоения Приморского края зверь стал конкурентом для охотников и вредителем для оленеводов, что послужило причиной его истребления.
В итоге к началу 2000-х дальневосточный леопард оказался на грани вымирания, оставалось всего 35 особей. Выжили лишь самые скрытные животные, которым пришлось вести практически призрачное существование. Сейчас над восстановлением популяции кошек работают сотрудники национального парка «Земля леопарда». Это помогло популяции вырасти в три раза. В 2023 году в нацпарке «Земля леопарда» насчитывалось уже 125 взрослых особей.
В начале октября в Приморье истощенный дальневосточный леопард вышел к людям. Его заметили водители возле трассы в Уссурийском городском округе, в десятках километров от нацпарка «Земля леопардов». Судя по кадрам, хищник находился в угнетенном физическом состоянии. Низкая упитанность, вероятно, обусловлена неспособностью эффективно охотиться.
Не исключалось и наличие инфекционного заболевания, которое могло привести к снижению массы тела и изменению в поведении. В минприроды Приморского края при поддержке специалистов нацпарка «Земля леопарда» будут предприняты меры для поиска и возможного изъятия леопарда из дикой природы, чтобы спасти его.