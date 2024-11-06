В Приморье обнаружили ранее неизвестного леопарда. Посмотрите на него

Еще в начале XX века в приморских лесах обитали сотни дальневосточных леопардов, никогда не нападающих на людей. Однако с началом хозяйственного освоения Приморского края зверь стал конкурентом для охотников и вредителем для оленеводов, что послужило причиной его истребления.