В Приморье нашли уникальную колонию алашаньских нетопырей. Кто это такие

В Дальневосточном морском заповеднике в Приморье нашли редкую выводковую колонию летучих мышей — краснокнижных алашаньских нетопырей. Об этом сообщили в телеграм-канале дирекции заповедников «Земля леопарда».
Специалисты лаборатории эволюционной зоологии и генетики ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН обнаружили целую пещеру со скоплением краснокнижных алашаньских нетопырей на мысе Островок Фальшивый.
В России алашаньский нетопырь встречается только в Приморском крае. Это редкий перелетный вид летучих мышей, зимующий в теплых странах.
«Нахождение выводковой колонии в естественном природном гроте — явление уникальное, которое свидетельствует о том, что знания об этом виде в Приморском крае далеко не полны», — отметили сотрудники.
Выводковые колонии самок с детенышами очень уязвимы, но, как заверили специалисты, в заповеднике мыши в безопасности.
Ранее в США прошел конкурс красоты среди летучих мышей. Победителем стал самец по кличке Седой Поттер из штата Орегон. Его главным соперником была летучая мышь из Айдахо по кличке Лестат. Третье место заняла большеухая мышь Таунсенда по кличке Сэр Флэпс-а-Лот из Юты.
А томские ученые выяснили, что летучие мыши могут принести вирусы в западную часть России из европейских и азиатских стран. РНК и ДНК вирусов обнаружены у рукокрылых из Норвегии, Украины, Финляндии, Казахстана, Польши, Грузии. Но наибольшее количество вирусов — у летучих мышей из Японии и Китая. Это обусловлено тем, что в этих странах разнообразие летучих мышей особенно велико. В странах Европы у ряда видов, общих с Россией, обнаружены наиболее опасные вирусы — лиссавирусы, вызывающие у человека бешенство. Также высок риск обмена возбудителями у рукокрылых северокавказских республик и стран Кавказа.