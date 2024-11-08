В Приморье нашли уникальную колонию алашаньских нетопырей. Кто это такие

А томские ученые выяснили, что летучие мыши могут принести вирусы в западную часть России из европейских и азиатских стран. РНК и ДНК вирусов обнаружены у рукокрылых из Норвегии, Украины, Финляндии, Казахстана, Польши, Грузии. Но наибольшее количество вирусов — у летучих мышей из Японии и Китая. Это обусловлено тем, что в этих странах разнообразие летучих мышей особенно велико. В странах Европы у ряда видов, общих с Россией, обнаружены наиболее опасные вирусы — лиссавирусы, вызывающие у человека бешенство. Также высок риск обмена возбудителями у рукокрылых северокавказских республик и стран Кавказа.