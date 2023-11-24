В Приморье на фотоловушку попал «семейный чат» амурских тигров

«Центром притяжения» для хищников стало так называемое маркировочное дерево, которое животные используют для общения друг с другом, оставляя на коре запаховые и визуальные метки. Специалисты определили, что общительными кошками оказались мама и два её выросших детёныша, которые перед тем, как отправиться в самостоятельную жизнь, всё ещё держатся на материнском участке", — говорится в сообщении.
Сначала к дереву пришла молодая самка под номером T 107 °F и, понюхав его, отправилась дальше. Через несколько дней у дерева появилась её мама T 28 °F, которая «считала» всю информацию о дочери. Через два дня молодая кошка вернулась и оставила на дереве свои запаховые и когтевые отметки, тёрлась о ствол.
Ученые отмечают, что через некоторое время к дереву пришёл её брат T 105M. Исследовав метки родственников, он продемонстрировал флемен — похожую на улыбку гримасу. Это делается, чтобы уловить феромоны соседей по лесу. После зверь вновь обнюхал дерево и удалился.
«У самки T 28 °F в данном выводке было четыре тигрёнка, двое из которых покинули материнский участок чуть раньше, чем их сиблинги (братья и сестры — ред.). Такие крупные выводки — большая редкость для амурского тигра в дикой природе, и тем приятнее, что все четверо достигли возраста самостоятельности, что свидетельствуют о том, что популяция краснокнижного хищника на “Земле леопарда” находится в хорошем состоянии», — приводится комментарий старшего научного сотрудника ФГБУ «Земля леопарда» Дины Матюхиной.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.