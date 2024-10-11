В Приморье истощенный леопард вышел к людям и попал на видео

В Приморье истощенный дальневосточный леопард вышел к людям. Его заметили водители возле трассы в Уссурийском городском округе, в десятках км от нацпарка «Земля леопардов», сообщили и опубликовали видео очевидцев на странице этого учреждения во «ВКонтакте» и в телеграм-канале. За хищником и ранее велось наблюдение, однако сейчас его состояние резко стало хуже и вызывает опасения.
В течение трех последних месяцев особь несколько раз замечали в том же районе. Эксперты оценивали его физическое состояние как удовлетворительное. Это подтверждали данные с фотоловушек, установленных для наблюдения за хищником летом.
«Судя по полученным материалам хищник находится в угнетенном физическом состоянии. Низкая упитанность, вероятно, обусловлена неспособностью эффективно охотиться. Нельзя также исключать наличие инфекционного заболевания, которое могло привести к снижению массы тела и изменению в поведении. Мы обеспокоены состоянием леопарда и прилагаем все усилия, чтобы помочь ему», — говорит Марина Сырица, начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».
В Минприроды Приморского края при поддержке специалистов нацпарка «Земля леопарда» будут предприняты меры для поиска и возможного изъятия леопарда из дикой природы, чтобы спасти его.
Дальневосточный леопард — одна из самых редких крупных кошек. В начале 2000-х в мире насчитывалось около 35 диких особей. Вид находился на грани исчезновения. В 2023 году в нацпарке «Земля леопарда» насчитывалось уже 125 взрослых особей.
В ноябре 2023 года в Приморье заметили ранее неизвестную особь леопарда. Самка и двое детенышей выбежали на дорогу возле села Монакино и были засняты на видео автомобилистами. Эксперты попытались идентифицировать одного из зверей. Выяснилось, что фотоловушки его не фиксировали. Идентифицировать других особей не получилось из-за качества записи.