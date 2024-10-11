В Приморье истощенный леопард вышел к людям и попал на видео

В Приморье истощенный дальневосточный леопард вышел к людям. Его заметили водители возле трассы в Уссурийском городском округе, в десятках км от нацпарка «Земля леопардов», сообщили и опубликовали видео очевидцев на странице этого учреждения во «ВКонтакте» и в телеграм-канале. За хищником и ранее велось наблюдение, однако сейчас его состояние резко стало хуже и вызывает опасения.